Иммунолог рассказал о свойствах зеленого лука в борьбе с раком

Иммунолог Продеус рассказал о свойствах зеленого лука в борьбе с раком
Зеленый лук обладает рядом свойств, снижающих угрозы возникновения онкологических заболеваний. Об этом рассказал иммунолог Андрей Продеус в эфире передачи Елены Малышевой «Жить здорово!».
Это объясняется тем, что растение содержит внушительное количество вещества квертицин, которое помогает следить за появлением раковых клеток и способствует подавлению новообразований.
Согласно последнему исследованию, проведенному в Китае, ежедневное употребление лука сокращает вероятность онкологии на 15%.
«Зеленый лук имеет в 20 раз больше кверцитина, чем лук-порей», — отметил Продеус.
Ранее на эту тему высказывался доктор Александр Мясников. По его словам, печень трески также может помочь избежать рака в силу большого содержания витамина D.