Иммунолог рассказал о свойствах зеленого лука в борьбе с раком

Зеленый лук обладает рядом свойств, снижающих угрозы возникновения онкологических заболеваний. Об этом рассказал иммунолог Андрей Продеус в эфире передачи Елены Малышевой «Жить здорово!».

© Слово и Дело

Это объясняется тем, что растение содержит внушительное количество вещества квертицин, которое помогает следить за появлением раковых клеток и способствует подавлению новообразований.

Согласно последнему исследованию, проведенному в Китае, ежедневное употребление лука сокращает вероятность онкологии на 15%.

«Зеленый лук имеет в 20 раз больше кверцитина, чем лук-порей», — отметил Продеус.