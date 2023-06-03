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Иммунолог Продеус рассказал о свойствах зеленого лука в борьбе с раком

Зеленый лук обладает рядом свойств, снижающих угрозы возникновения онкологических заболеваний. Об этом рассказал иммунолог Андрей Продеус в эфире передачи Елены Малышевой «Жить здорово!».

Иммунолог рассказал о свойствах зеленого лука в борьбе с раком
© Слово и Дело

Это объясняется тем, что растение содержит внушительное количество вещества квертицин, которое помогает следить за появлением раковых клеток и способствует подавлению новообразований.

Согласно последнему исследованию, проведенному в Китае, ежедневное употребление лука сокращает вероятность онкологии на 15%.

«Зеленый лук имеет в 20 раз больше кверцитина, чем лук-порей», — отметил Продеус.

Ранее на эту тему высказывался доктор Александр Мясников. По его словам, печень трески также может помочь избежать рака в силу большого содержания витамина D.

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