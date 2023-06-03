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Названы самые полезные напитки в жару

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов заявил, что даже умеренно жаркая погода от 25 градусов тепла грозит обезвоживанием и другими негативными последствиями для организма. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

Названы самые полезные напитки в жару
© Lenta.ru

Чтобы избежать последствий жары, специалист порекомендовал следить за водно-солевым и минеральным дефицитом. Он назвал самые полезные напитки и посоветовал пить негазированную или минеральную воду комнатной температуры и растительное молоко вместо кваса и соков.

«Еще один полезный напиток в жару — растительное молоко. В его состав входит много воды, а из дополнительных плюсов: низкая жирность, отсутствие или малое количество сахара, витаминный и минерализованный состав», — призвал эксперт.

Диетолог добавил, что квас опасен из-за большого содержания сахара в нем, как пакетированные восстановленные соки. «Сахар лишь усилит жажду, а вдобавок к этому выведет минеральные вещества из организма», — заключил он.

Ранее россиянам перечислили способы защитить кожу от воздействия солнца в пляжный сезон. Для этой цели косметолог, дерматовенеролог Елена Богатова призвала использовать много солнцезащитного крема.

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