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Диетолог предупредила об опасности приобретения овощей у дороги

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная рассказала в беседе с RT, где приобретать и как выбирать качественные овощи.

Диетолог предупредила об опасности приобретения овощей у дороги
© RT на русском

Как отметила специалист, по внешнему виду нитраты «никак не определить, для этого существуют специальные приборы».

«Что касается глянцевых овощей, вопрос не в нитратах, — это специальное покрытие для обработки, которое содержит парафины, чтобы овощи красиво выглядели», — рассказала Бережная.

Овощи, которые продаются на развалах у дорог, по словам врача, покупать нельзя.

«Выхлопные газы имеют высочайшую токсичность, и даже самые лучшие автомобили, у которых есть специальная защита на выхлопной трубе, всё равно имеют определённую концентрацию свинца, а овощи обладают тенденцией всё впитывать. И если покупка одноразовая, вероятность отравления минимальна, но, если это регулярно, токсичность будет намного выше», — объяснила диетолог.

По её мнению, стоит покупать овощи в специализированных магазинах, где есть сертификаты свежести.

«В хороших магазинах, когда стоит ящик или коробка, есть этикетка, где написано, когда, где выпущено, как доставлено, откуда привезли и так далее. Также стоит обращать внимание на качество продукта: не должно быть гнили, влажности и насекомых», — заключила Бережная.

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