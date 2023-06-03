Диетолог предупредила об опасности приобретения овощей у дороги

«Выхлопные газы имеют высочайшую токсичность, и даже самые лучшие автомобили, у которых есть специальная защита на выхлопной трубе, всё равно имеют определённую концентрацию свинца, а овощи обладают тенденцией всё впитывать. И если покупка одноразовая, вероятность отравления минимальна, но, если это регулярно, токсичность будет намного выше», — объяснила диетолог.