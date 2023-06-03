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Коблер с клубникой: готовим невероятный ягодный пирог

Если у вас случайно осталась замороженная клубника, самое время ее использовать — приготовьте коблер, это пирог с большим количеством ягод или фруктов.

Коблер с клубникой: готовим невероятный ягодный пирог
© Eva.ru

Но даже если ягод в морозилке у вас не осталось, свежая клубника вас выручит.

Ингредиенты:

Для печенья:
  • 250 г муки
  • 10 г разрыхлителя
  • 50 г сливочного масла
  • 35 г сахара
  • Цедра 1 лайма или лимона
  • 140 г сливок 10%
  • Дополнительно сливки и сахар для присыпки
Для начинки:
  • 600 г замороженной клубники (можно использовать свежую)
  • 80 г сахара (или по вкусу, можно мед)
  • 30 г кукурузного крахмала
  • 1 ч. л. экстракта ванили
  • 2 ст.л. сока лайма или лимона
Процесс приготовления:
  1. Для печенья цедру лайма перетереть руками с сахаром. Просеять в сахар муку с разрыхлителем, добавить холодное сливочное масло кубиками и измельчить в крошку с помощью насадки-весло, чаши блендера, кончиками пальцев или порубить ножом.
  2. Добавить сливки и быстро замесить тесто.
  3. Сформировать прямоугольник толщиной около 1 см, припыляя скалку и поверхность мукой по необходимости.
  4. Сложить прямоугольник книгой к центру, по принципу слоеного теста, затем снова раскатать, снова сложить и раскатать до толщины 1-1,5 см.
  5. Нарезать на квадраты и положить в морозильник на 15 минут.
  6. Половину клубники (не размораживая, если берете замороженную), смешать с сахаром, ванилью и соком лайма, выложить в чугунную сковородку (20-25 см) и готовить на среднем огне, около 5-10 минут, пока клубника не даст много сока и он не закипит.
  7. Добавить оставшуюся клубнику, просеять сверху крахмал, перемешать.
  8. Вынуть печенья из морозильника, смазать с помощью кисточки сверху сливками и присыпать сахаром.
  9. Выложить печенья на клубничную начинку и запекать в духовке при 180С около 30-40 минут до яркого золотистого цвета печенья и готовности.
  10. Подавать в теплом виде с шариком ванильного мороженого или натуральным йогуртом.
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