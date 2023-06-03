Коблер с клубникой: готовим невероятный ягодный пирог
Если у вас случайно осталась замороженная клубника, самое время ее использовать — приготовьте коблер, это пирог с большим количеством ягод или фруктов.
Но даже если ягод в морозилке у вас не осталось, свежая клубника вас выручит.
Ингредиенты:
Для печенья:
- 250 г муки
- 10 г разрыхлителя
- 50 г сливочного масла
- 35 г сахара
- Цедра 1 лайма или лимона
- 140 г сливок 10%
- Дополнительно сливки и сахар для присыпки
Для начинки:
- 600 г замороженной клубники (можно использовать свежую)
- 80 г сахара (или по вкусу, можно мед)
- 30 г кукурузного крахмала
- 1 ч. л. экстракта ванили
- 2 ст.л. сока лайма или лимона
Процесс приготовления:
- Для печенья цедру лайма перетереть руками с сахаром. Просеять в сахар муку с разрыхлителем, добавить холодное сливочное масло кубиками и измельчить в крошку с помощью насадки-весло, чаши блендера, кончиками пальцев или порубить ножом.
- Добавить сливки и быстро замесить тесто.
- Сформировать прямоугольник толщиной около 1 см, припыляя скалку и поверхность мукой по необходимости.
- Сложить прямоугольник книгой к центру, по принципу слоеного теста, затем снова раскатать, снова сложить и раскатать до толщины 1-1,5 см.
- Нарезать на квадраты и положить в морозильник на 15 минут.
- Половину клубники (не размораживая, если берете замороженную), смешать с сахаром, ванилью и соком лайма, выложить в чугунную сковородку (20-25 см) и готовить на среднем огне, около 5-10 минут, пока клубника не даст много сока и он не закипит.
- Добавить оставшуюся клубнику, просеять сверху крахмал, перемешать.
- Вынуть печенья из морозильника, смазать с помощью кисточки сверху сливками и присыпать сахаром.
- Выложить печенья на клубничную начинку и запекать в духовке при 180С около 30-40 минут до яркого золотистого цвета печенья и готовности.
- Подавать в теплом виде с шариком ванильного мороженого или натуральным йогуртом.