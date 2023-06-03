Как определить размер порции без кулинарных весов: советы экспертов
Специалисты Роспотребнадзора и НИИ Питания рассказали, как понять, какое количество продукта нужно человеку в день. Оказалось, что это можно определить и без кулинарных весов, а с помощью собственной руки или обычной посуды.
По правилам здорового питания, подчеркнули эксперты, человеку нужно съедать в день 3-4 порции сложных углеводов, 4-5 порций овощей и зелени, 1-2 порции ягод или фруктов, 2-3 порции белка и столько же порций жиров, при этом насыщенных должно быть меньше трети.
По мнению специалистов, чтобы отмерить злаки, фрукты и овощи, нужно ориентироваться на свой кулак. По объёму он примерно равен чашке, что соответствует разовой порции.
Также за одну порцию можно принять один овощ или фрукт среднего размера. К примеру, яблоко или помидор.
Отмерить порцию белковой и жирной пищи возможно с помощью ладони. Это касается мяса, рыбы или птицы. Порция творога также уместится на ладони, однако по толщине она должна соответствовать мизинцу.
По ладони можно мерить и кусок цельнозернового хлеба.
Орехи - очень калорийный продукт и содержат в себе растительный белок и полезные жиры. Поэтому дневная порция умещается в горсти. А вот растительное масло соответствует объему столовой ложки, а сливочное - чайной.
В течение дня нужно сохранять водный баланс в организме. Для этого нужно пить воду, а отмерять ее с помощью стакана.