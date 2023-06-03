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Как определить размер порции без кулинарных весов: советы экспертов

Специалисты Роспотребнадзора и НИИ Питания рассказали, как понять, какое количество продукта нужно человеку в день. Оказалось, что это можно определить и без кулинарных весов, а с помощью собственной руки или обычной посуды.

Как определить размер порции без кулинарных весов
© СОВА

По правилам здорового питания, подчеркнули эксперты, человеку нужно съедать в день 3-4 порции сложных углеводов, 4-5 порций овощей и зелени, 1-2 порции ягод или фруктов, 2-3 порции белка и столько же порций жиров, при этом насыщенных должно быть меньше трети.

По мнению специалистов, чтобы отмерить злаки, фрукты и овощи, нужно ориентироваться на свой кулак. По объёму он примерно равен чашке, что соответствует разовой порции.

Также за одну порцию можно принять один овощ или фрукт среднего размера. К примеру, яблоко или помидор.

Отмерить порцию белковой и жирной пищи возможно с помощью ладони. Это касается мяса, рыбы или птицы. Порция творога также уместится на ладони, однако по толщине она должна соответствовать мизинцу.

По ладони можно мерить и кусок цельнозернового хлеба.

Орехи - очень калорийный продукт и содержат в себе растительный белок и полезные жиры. Поэтому дневная порция умещается в горсти. А вот растительное масло соответствует объему столовой ложки, а сливочное - чайной.

В течение дня нужно сохранять водный баланс в организме. Для этого нужно пить воду, а отмерять ее с помощью стакана.

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