$80.88-0.0987.10+0.52

4 классных блюда со шпинатом

Летом очень просто готовить еду — количество зелени и овощей так и манит разнообразить рацион.

4 классных блюда со шпинатом
© Eva.ru

Предлагаем присмотреться к свежему шпинату, возьмите пару пучков, ведь он прекрасно сочетается в пироге с сыром, а еще в панкейках.

Видео дня

Сохраняйте рецепты, в ближайшие месяцы это актуально.

Киш с брынзой и шпинатом

Eva.ru
Ингредиенты:
  • Мука — 280 г
  • Сливочное масло — 170 г
  • Яйцо — 1 шт
  • Холодная вода — 2 ст.л.
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Лук — 1 шт
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Шпинат — 250 г
  • Брынза — 150 г
  • Жирные сливки — 400 мл
  • Яйцо — 3 шт
  • Соль, перец — по 1,5 ч. л.
  • Растительное масло — 20 мл
Процесс приготовления:
  1. Сливочное масло перетереть с мукой и щепоткой соли. Добавить яйцо, холодную воду и вымесить гладкое тесто. Сформировать шар, убрать в холодильник на 30 минут.
  2. Шпинат крупно нарезать. Лук нарезать кубиками. Чеснок порубить.
  3. В сковороде подрумянить лук с чесноком. Добавить шпинат, 1 ч.л. соли, перца, тушить в течение 3 минуты.
  4. Брынзу натереть на терке.
  5. В миске перемешать сливки, яйца, 0,5 ч.л. соли и перца.
  6. Тесто раскатать 3-4 мм и выложить в форму, выложить шпинат. Сверху посыпать брынзой и залить яичной смесью.
  7. Отправить в разогретую до 180°С духовку на 50-55 минут.

Лосось Веллингтон

Eva.ru
Ингредиенты:
  • Слоеное бездрожжевое тесто — 250 г
  • Лосось — 500 г
  • Шпинат — 250 г
  • Сливочное масло — 10 г
  • Сметана — 1 ст. л.
  • Щепотка мускатного ореха
  • Лимон — 1/2 часть
  • Яйцо — 1 шт
  • Орегано — 1/2 чайной ложки
  • Соль, перец — по вкусу
Процесс приготовления:
  1. Рыбу очистить от кожи и костей. Посолить, поперчить, посыпать орегано.
  2. В сковороде растопить сливочное масло, выложить шпинат, посолить и добавить мускатный орех. Довести шпинат до готовности и отжать через сито. Нарезать произвольно и смешать со сметаной и соком лимона.
  3. Тесто раскатать и нарезать два прямоугольника.
  4. На застеленный пергаментом противень выложить один прямоугольник теста, на него ровным слоем выложить шпинат, затем лосось, накрыть вторым прямоугольником теста, защипать со всех сторон.
  5. Смазать сверху взбитым яйцом, нанести узор ромбиком.
  6. Запекать в духовке при 200°С 30-35 минут до золотистого цвета.

Панкейки из шпината и банана

Eva.ru
Ингредиенты:
  • Яйца — 2 шт
  • Шпинат — 1 пучок
  • Банан — 1 шт
  • Ванильный экстракт — 1 ч. л.
  • Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
Процесс приготовления:
  1. Шпинат промыть, высушить и пробить вместе с бананом в блендере.
  2. Отделить белки от желтков у яиц.
  3. Массу из шпината и банана переложить в миску и добавить к ним желтки и ванильный экстракт. Затем ввести муку с разрыхлителем, смешать.
  4. Белки взбить до устойчивых пиков и аккуратно ввести в тесто.
  5. Выкладывать массу на разогретую сковороду с антипригарным покрытием по 2-3 столовые ложки на каждый панкейк.
  6. Обжарить с двух сторон на среднем огне до румяной корочки.

Фалафель со шпинатом

Eva.ru
Ингредиенты:
  • Шпинат — 1 пучок
  • Отварной нут — 250 г
  • Мука — 2 ст. л.
  • Фиолетовый лук — 1 шт
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль, кумин, кориандр — по 1 ч. л.
Процесс приготовления:
  1. Порубите шпинат и лук. Взбейте все ингредиенты в измельчителе.
  2. Слепите из получившейся массы шарики, слегка сплюсните их.
  3. Выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки.
  4. Запекайте фалафель в духовке, разогретой до 190°C, 20 минут.
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий