4 классных блюда со шпинатом
Летом очень просто готовить еду — количество зелени и овощей так и манит разнообразить рацион.
Предлагаем присмотреться к свежему шпинату, возьмите пару пучков, ведь он прекрасно сочетается в пироге с сыром, а еще в панкейках.
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Киш с брынзой и шпинатом
Eva.ru
Ингредиенты:
- Мука — 280 г
- Сливочное масло — 170 г
- Яйцо — 1 шт
- Холодная вода — 2 ст.л.
- Соль — 0,5 ч. л.
- Лук — 1 шт
- Чеснок — 1 зубчик
- Шпинат — 250 г
- Брынза — 150 г
- Жирные сливки — 400 мл
- Яйцо — 3 шт
- Соль, перец — по 1,5 ч. л.
- Растительное масло — 20 мл
Процесс приготовления:
- Сливочное масло перетереть с мукой и щепоткой соли. Добавить яйцо, холодную воду и вымесить гладкое тесто. Сформировать шар, убрать в холодильник на 30 минут.
- Шпинат крупно нарезать. Лук нарезать кубиками. Чеснок порубить.
- В сковороде подрумянить лук с чесноком. Добавить шпинат, 1 ч.л. соли, перца, тушить в течение 3 минуты.
- Брынзу натереть на терке.
- В миске перемешать сливки, яйца, 0,5 ч.л. соли и перца.
- Тесто раскатать 3-4 мм и выложить в форму, выложить шпинат. Сверху посыпать брынзой и залить яичной смесью.
- Отправить в разогретую до 180°С духовку на 50-55 минут.
Лосось Веллингтон
Eva.ru
Ингредиенты:
- Слоеное бездрожжевое тесто — 250 г
- Лосось — 500 г
- Шпинат — 250 г
- Сливочное масло — 10 г
- Сметана — 1 ст. л.
- Щепотка мускатного ореха
- Лимон — 1/2 часть
- Яйцо — 1 шт
- Орегано — 1/2 чайной ложки
- Соль, перец — по вкусу
Процесс приготовления:
- Рыбу очистить от кожи и костей. Посолить, поперчить, посыпать орегано.
- В сковороде растопить сливочное масло, выложить шпинат, посолить и добавить мускатный орех. Довести шпинат до готовности и отжать через сито. Нарезать произвольно и смешать со сметаной и соком лимона.
- Тесто раскатать и нарезать два прямоугольника.
- На застеленный пергаментом противень выложить один прямоугольник теста, на него ровным слоем выложить шпинат, затем лосось, накрыть вторым прямоугольником теста, защипать со всех сторон.
- Смазать сверху взбитым яйцом, нанести узор ромбиком.
- Запекать в духовке при 200°С 30-35 минут до золотистого цвета.
Панкейки из шпината и банана
Eva.ru
Ингредиенты:
- Яйца — 2 шт
- Шпинат — 1 пучок
- Банан — 1 шт
- Ванильный экстракт — 1 ч. л.
- Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
Процесс приготовления:
- Шпинат промыть, высушить и пробить вместе с бананом в блендере.
- Отделить белки от желтков у яиц.
- Массу из шпината и банана переложить в миску и добавить к ним желтки и ванильный экстракт. Затем ввести муку с разрыхлителем, смешать.
- Белки взбить до устойчивых пиков и аккуратно ввести в тесто.
- Выкладывать массу на разогретую сковороду с антипригарным покрытием по 2-3 столовые ложки на каждый панкейк.
- Обжарить с двух сторон на среднем огне до румяной корочки.
Фалафель со шпинатом
Eva.ru
Ингредиенты:
- Шпинат — 1 пучок
- Отварной нут — 250 г
- Мука — 2 ст. л.
- Фиолетовый лук — 1 шт
- Чеснок — 2 зубчика
- Соль, кумин, кориандр — по 1 ч. л.
Процесс приготовления:
- Порубите шпинат и лук. Взбейте все ингредиенты в измельчителе.
- Слепите из получившейся массы шарики, слегка сплюсните их.
- Выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки.
- Запекайте фалафель в духовке, разогретой до 190°C, 20 минут.