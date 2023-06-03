Какие природные пробиотики помогут улучшить пищеварение

Для того чтобы иммунитет был сильнее, необходимо улучшать микрофлору кишечника.

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Помочь в этом могут пять природных пробиотиков, которые содержат большое количество лактобактерий.

Йогурт

Йогурт – это абсолютный лидер среди продуктов, обладающий большим количеством пробиотиков. Он помогает бороться диареей, которую вызывают антибиотики, а также смягчает синдром раздраженного кишечника. Лучше всего покупать тот йогурт, на упаковке которого указано наличие лактобактерий.

Сыр

В свежих и незрелых сырах содержится много пробиотических бактерий. Например, пользу пищеварению принесут брынза и моцарелла.

Комбуча

Этот японский напиток делают из черного и зеленого чая. Внутри него также находится гриб, который поглощает сахар, а после преобразует его в лактобактерии.

Квашеная капуста

Квашеную капусту лучше всего употреблять в сыром виде, а не подвергать обработке, так как в ней содержится много витаминов, натрия, железа и пробиотиков.

Темпе