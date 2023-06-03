Какие природные пробиотики помогут улучшить пищеварение
Для того чтобы иммунитет был сильнее, необходимо улучшать микрофлору кишечника.
Помочь в этом могут пять природных пробиотиков, которые содержат большое количество лактобактерий.
Йогурт
Йогурт – это абсолютный лидер среди продуктов, обладающий большим количеством пробиотиков. Он помогает бороться диареей, которую вызывают антибиотики, а также смягчает синдром раздраженного кишечника. Лучше всего покупать тот йогурт, на упаковке которого указано наличие лактобактерий.
Сыр
В свежих и незрелых сырах содержится много пробиотических бактерий. Например, пользу пищеварению принесут брынза и моцарелла.
Комбуча
Этот японский напиток делают из черного и зеленого чая. Внутри него также находится гриб, который поглощает сахар, а после преобразует его в лактобактерии.
Квашеная капуста
Квашеную капусту лучше всего употреблять в сыром виде, а не подвергать обработке, так как в ней содержится много витаминов, натрия, железа и пробиотиков.
Темпе
Прессованный блок соевых бобов, который называют темпе, часто продают в магазинах здорового питания. В сыром виде этот продукт тоже содержит много пробиотических бактерий, пишет «Иносми».