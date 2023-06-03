Какие ягоды не стоит покупать в начале лета

На полках столичных магазинов стало появляться все больше ягод — малины, черешни, клубники, голубики. «Вечерняя Москва» выяснила, какие из них можно смело брать уже сейчас, а с чем лучше повременить.

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Конец мая считается месяцем клубники и земляники. В это время ее чаще всего привозят из Рязанской области, Краснодарского края и Крыма.

— Чаще всего клубнику выращивают в небольших семейных теплицах. В конце мая и начале июня эта ягода самая натуральная. Однако при покупке все равно обращайте внимание, чтобы кончики плодов клубники не были зелеными, а семечки не слишком сильно выступали на поверхности, — рассказала торговый эксперт Марина Кравцова.

Клубнику лучше покупать на специальных развалах и рынках. Нормальная цена за килограмм — примерно 450 рублей.

Совсем скоро можно будет смело приобретать и черешню — в конце июня — начале июля. Ее в это время привозят из Узбекистана, Армении. Она должна быть обязательно с плодоножкой зеленого цвета — это говорит о качестве. Цена за килограмм хорошей черешни — примерно 500 рублей.

— Малину, голубику, ежевику и черную смородину лучше еще не брать. Сейчас они искусственные, а уже в июле ягоды появятся в теплицах Владимирской, Рязанской области. Обращайте внимание на то, чтобы они были спелыми, без дефектов, — добавляет эксперт.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктория Безнебеева, диетолог:

— Сейчас самое время наполнить организм полезными веществами и витаминами. Главное при употреблении ягод — это знание меры. За один прием взрослому человеку не стоит есть более 400 граммов, иначе это может привести к лишним калориям и перегрузке кишечника.

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