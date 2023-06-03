Кому категорически запрещено есть белый рис

Зачастую диетологи рекомендуют заменить белый рис бурым. Однако и в первом есть свои полезные вещества.

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Так, в белом рисе есть большое количество макро- и микроэлементов, приносящих пользу организму человека. Конечно, какая-то часть полезных веществ теряется при обработке, однако большая часть остается, передает ETNT.

Кроме того, в составе белого риса есть фолиевая кислота, железо и тмин. Этот продукт может быть полезен людям, страдающим от болезней сердца и сосудов.

Также в рисе содержится клетчатка в большом количестве, благоприятно влияющая на работу пищеварения.