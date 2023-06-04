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Почему не стоит злоупотреблять мороженым: ответ диетологов

Американские диетологи рассказали, что мороженое – это опасный для здоровья продукт, который может вызывать привыкание и провоцировать боли в животе.

Почему не стоит злоупотреблять мороженым: ответ диетологов
© ФедералПресс

Злоупотребление холодным лакомством может привести к неприятным последствиям, говорят американские врачи.

Самые большие неприятности ждут тех людей, которые не переносят лактозу, так как концентрация этого вещества в мороженом высока. Если человек все же его съест, то может столкнуться с сильными болями в животе, а также диареей.

Мороженое может также вызвать привыкание. Особенно это касается продуктов с зефирно-помадными вкусами, в которых очень много сахара и жиров.

Диетологи отмечают, что в брикете мороженого может содержаться 34 грамма сахара, а это – 8,5 чайные ложки. Жиры также занимают весомую долю в лакомстве – до 18 граммов на порцию. Такие дозы являются экстремальными для организма.

Также мороженое может иметь в составе каррагинан и камедь, которые вызывают воспаление кишечника, пишет Health.

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