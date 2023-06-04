Почему не стоит злоупотреблять мороженым: ответ диетологов
Американские диетологи рассказали, что мороженое – это опасный для здоровья продукт, который может вызывать привыкание и провоцировать боли в животе.
Злоупотребление холодным лакомством может привести к неприятным последствиям, говорят американские врачи.
Самые большие неприятности ждут тех людей, которые не переносят лактозу, так как концентрация этого вещества в мороженом высока. Если человек все же его съест, то может столкнуться с сильными болями в животе, а также диареей.
Мороженое может также вызвать привыкание. Особенно это касается продуктов с зефирно-помадными вкусами, в которых очень много сахара и жиров.
Диетологи отмечают, что в брикете мороженого может содержаться 34 грамма сахара, а это – 8,5 чайные ложки. Жиры также занимают весомую долю в лакомстве – до 18 граммов на порцию. Такие дозы являются экстремальными для организма.
Также мороженое может иметь в составе каррагинан и камедь, которые вызывают воспаление кишечника, пишет Health.