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Ученые раскрыли неожиданные свойства сыра

Некоторым категориям людей сыр противопоказан, однако в основном он полезен для здоровья.

Ученые раскрыли неожиданные свойства сыра
© Волгоградская правда

Так, в составе сыра есть огромное количество кальция, обеспечивающего здоровье сердца и костей. Всего в одном маленьком кусочке сыра содержится суточная норма элемента, передает ETNT.

Кроме того, сыр содержит пробиотики, благоприятно влияющие на работу пищеварения. Также продукт может служить профилактикой сердечных заболеваний.

Однако следует помнить, что сыр имеет высокую калорийность. Важно не злоупотреблять им и уметь сочетать с другими продуктами.

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