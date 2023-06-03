Ученые раскрыли неожиданные свойства сыра

Некоторым категориям людей сыр противопоказан, однако в основном он полезен для здоровья.

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Так, в составе сыра есть огромное количество кальция, обеспечивающего здоровье сердца и костей. Всего в одном маленьком кусочке сыра содержится суточная норма элемента, передает ETNT.

Кроме того, сыр содержит пробиотики, благоприятно влияющие на работу пищеварения. Также продукт может служить профилактикой сердечных заболеваний.