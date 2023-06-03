5 мифов о пользе сыроедения

Сыроедение – это настолько строгая диета, что невозможно найти достаточно добровольцев, чтобы исследовать ее. «Рамблер» расскажет про распространенные мифы о пользе сырого питания.

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Сыроедение — система питания, в которой запрещено употреблять любые продукты, прошедшие термическую обработку. Можно только смешивать продукты, вымачивать и проращивать. В некоторых вариантах допускается ферментация и сушка.

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Миф №1. Сыроедение органично для человека

Археологи уверяют, что строение нашей челюсти и желудка не предусматривает употребление сырой пищи. Более того, поворот в истории человечества произошел тогда, когда люди начали готовить еду. Они стали тратить меньше энергии на усвоение пиши, а их мозг получал больше питательных веществ, в связи с чем эволюция человека ускорилась.

Миф №2. Врачи советуют есть пищу сырой

Врачи советуют снизить количество продуктов, которые прошли путь глубокой переработки. Обычно такие продукты бедны по соотношению полезных свойств, зато в их составе избыточно присутствует сахар и жир, ароматизаторы и красители, что делает их калорийными. Это может быть фаст-фуд, полуфабрикаты и сладости.

Миф №3. Сырые яйца полезнее приготовленных

В сырых яйцах питательных веществ не больше, а меньше, чем в приготовленных. Разберем научные данные о составе яйца до и после обработки. Согласно исследованиям, белок приготовленных яиц усваивается организмом человека на 90%, а сырых — только на 50%. Да и санитарные службы не рекомендуют есть сырые яйца, так как они могут быть заражены бактерией Salmonella.

Миф №4. Можно есть сырую рыбу и морепродукты

Пресноводная рыба семейства карповых – это источник описторхоза — его вызывают паразиты, которые могут жить в желчных путях человека. Морская рыба, креветка или кальмар могут заразить анизакидозом — это черви, которые живут в стенках желудка и кишечника. Более того, любая сырая рыба и морепродукты могут быть источником кишечной палочки.

Миф 5. В приготовленных овощах нет пользы