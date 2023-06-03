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Инструкция: правильно определять свежесть яиц

Внешний вид яиц не изменяется в течение долгого времени, поэтому определить свежесть яиц на глаз просто невозможно. «Рамблер» подскажет несколько способов, как можно узнать срок годности яиц с помощью подручных средств.

Инструкция: правильно определять свежесть яиц
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Тухлые яйца есть опасно, потому что отравление яйцами может возникнуть не сразу после употребления в пищу, а проявиться только через 24, или в некоторых случаях 48 часов.

1. Положите яйца в воду

Поместите яйца в емкость с холодной водой. Если они остались лежать на дне в горизонтальном положении, значит продукт свежий. Яйца, слегка приподнятые могут быть использованы в приготовлении горячих блюд. Всплывшие на поверхность яйца есть нельзя, от них нужно просто избавиться.

2. Посмотрите на белок и желток

Плоский желток и жидкий белок – признак не очень свежего яйца. Дело в том, что постепенно белковые цепи распадаются и белок с желтком перестают быть связанными друг с другом.

Насколько опасно есть яйца

3. Потрясите яйцо

По этой же причине при встряхивании свежего яйца, вы не услышите посторонних звуков. А если слышны всплески или хлюпанье, значит внутрь яйца попал воздух и есть его не стоит.

4. Изучите срок годности

На упаковке яиц всегда присутствует информация о сроке годности, на которую следует обратить пристальное внимание. Поставщик гарантирует, что при соблюдении правил хранения продукт будет оставаться свежим.

В среднем яйца в скорлупе, которые были вымыты и хранились в холодильнике можно считать свежими и употреблять в течение месяца.

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