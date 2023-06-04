Врачи перечислили продукты, которые нельзя есть летом

Врачи посоветовали обратить внимание на летний состав рациона, чтобы сохранить активность и не набрать лишние килограммы. Они отметили, что теплая погода способствует поддержанию фигуры, так как аппетит существенно снижается. Однако, есть продукты, которые следует исключить из рациона в жару.

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Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов напомнил, что в жару продукты быстрее портятся, если не хранить их в холодильнике. Под воздействием солнца и тепла бактерии активно размножаются, а выделяемые ими токсины могут вызвать диарею, тошноту и рвоту. Поэтому врач порекомендовал следить за свежестью продуктов и правильным их хранением.

С осторожностью специалист посоветовал относиться к пище, в которой активнее всего развиваются болезнетворные микробы. Это жидкие молочные продукты, сыр, мясо и рыба. Нужно сделать упор на овощи и фрукты.

По словам диетолога-терапевта Анастасии Тимощенко, летом нужно ограничить употребление высококалорийной пищи, богатой насыщенными жирами. Питаться в жаркие дни следует регулярно, небольшими порциями. Также необходимо употреблять достаточное количество воды, сообщают «Известия».