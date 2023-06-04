Три продукта при остеопорозе: советы Елены Малышевой

В наши дни остеопороз коснулся большого числа женщин, которым важно постараться не допустить усугубления ситуации. Кроме лекарственных средств важно включить в рацион полезные продукты. Какие? Знает Елена Малышева.

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Елена Малышева долгие годы остается главным теледоктором страны. В эфире шоу «Жить здорово!» и «Здоровье» знаменитость и ее коллеги рассказывают о новостях медицины, способах поддержания здоровья, болезнях и лечении. Не всем нравится форма, в которой Елена Васильевна доносит до зрителей знания в области здоровья, однако программы существуют уже много лет и пользуются неизменным успехом. Простые советы, если их применять на практике, помогут улучшить здоровье и качество жизни, в этом сомнений нет.

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В одной из недавних программ «Жить здорово!» Елена Васильевна коснулась темы остеопороза. Согласно официальной статистике в России остео­пороз (в соответствии с критериями Всемирной организации здравоохранения) выявлен у 33,8% женщин и 26,9% мужчин в возрасте 50 лет и старше. Каждую минуту в стране происходит 7 переломов позвонков, а каждые 5 минут — перелом проксимального отдела бедренной кости. Остеопороз занимает 4 место по распространенности в мире после сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний и сахарного диабета.

Остеопороз — это заболевание, которое характеризуется низкой костной массой и нарушениями микроархитектуры костной ткани, что приводит к увеличению хрупкости костей и повышению риска возникновения переломов.

Кроме необходимого лечения, которые должна получать каждая женщина после постановки этого диагноза, важно обратить внимание на еду. Команда программы «Жить здорово!» назвала три продукта, которым необходимо уделить пристальное внимание.

Твердый сыр — в нем содержится кальций в большом количестве. А кальций обеспечивает минеральную плотность кости. Пармезан — чемпион по содержанию кальция.

Жирная рыба (лосось, скумбрия, сельдь) содержит витамин D, который является проводником кальция. Если концентрация этого витамина низка, кальций не будет попадать в кость.