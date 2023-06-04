Сытный обед в тренде: готовим боул с лососем и кейлом
Если вы думаете, что боул можно поесть только в ресторане, вы ошибаетесь. Это блюдо с легкостью можно приготовить и дома, главное — запастись всеми ингредиентами. Предлагаем простой в исполнении рецепт, который станет вашим любимым.
Ингредиенты (на 2 порции):
- 1 средний огурец
- 1 морковь
- 160 г риса
- 200 г лосося, два филе
- 1 ч. л. пасты Харриса или любой другой пикантной пасты
- 1 ч. л. кунжутного масла
- 60 г кейла
- 1 ч. л. черного кунжута
- 2 ст. л. рисового уксуса
- 1 ч. л. соевого соуса
Процесс приготовления:
- Разогреть духовку до 200С.
- Огурцы нарезать слайсами при помощи овощечистки. Положить их в дуршлаг и посолить щепоткой соли.
- Морковь нарезать соломкой.
- Рис приготовить по инструкции.
- Положить лосось на противень, застеленный пергаментом, посолить и смазать пастой, запекать 5 минут.
- Вымыть и просушить кейл. В небольшой миске перемешать его с 1/2-1 ч. л. кунжутного масла, выложить вокруг рыбы, посыпать кунжутом и запекать еще 8 минут, чтобы кейл стал хрустящий и золотистый. Проверить рыбу на готовность.
- Переложить огурцы в небольшую миску, добавить 1 ст. л. рисового уксуса и немного сахара. В рис добавить соевый соус, 1 ст. л. уксуса и 1/2 ч. л. кунжутного масла.
- Разделить все между двумя тарелками, добавить морковь и подавать.