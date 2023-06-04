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Сытный обед в тренде: готовим боул с лососем и кейлом

Если вы думаете, что боул можно поесть только в ресторане, вы ошибаетесь. Это блюдо с легкостью можно приготовить и дома, главное — запастись всеми ингредиентами. Предлагаем простой в исполнении рецепт, который станет вашим любимым.

Сытный обед в тренде: готовим боул с лососем и кейлом
© Unsplash
Ингредиенты (на 2 порции):
  • 1 средний огурец
  • 1 морковь
  • 160 г риса
  • 200 г лосося, два филе
  • 1 ч. л. пасты Харриса или любой другой пикантной пасты
  • 1 ч. л. кунжутного масла
  • 60 г кейла
  • 1 ч. л. черного кунжута
  • 2 ст. л. рисового уксуса
  • 1 ч. л. соевого соуса
Процесс приготовления:
  1. Разогреть духовку до 200С.
  2. Огурцы нарезать слайсами при помощи овощечистки. Положить их в дуршлаг и посолить щепоткой соли.
  3. Морковь нарезать соломкой.
  4. Рис приготовить по инструкции.
  5. Положить лосось на противень, застеленный пергаментом, посолить и смазать пастой, запекать 5 минут.
  6. Вымыть и просушить кейл. В небольшой миске перемешать его с 1/2-1 ч. л. кунжутного масла, выложить вокруг рыбы, посыпать кунжутом и запекать еще 8 минут, чтобы кейл стал хрустящий и золотистый. Проверить рыбу на готовность.
  7. Переложить огурцы в небольшую миску, добавить 1 ст. л. рисового уксуса и немного сахара. В рис добавить соевый соус, 1 ст. л. уксуса и 1/2 ч. л. кунжутного масла.
  8. Разделить все между двумя тарелками, добавить морковь и подавать.
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