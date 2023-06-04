Летнее меню: рецепты освежающих супов по-таджикски

В Таджикистане местные жители спасаются от жары с помощью летних блюд. Самые популярные блюда – супы, передает корреспондент «МИР 24» Екатерина Веселова. Традиционная таджикская беринджоба – это помидоры, базилик, вода и рис. Легкий и в то же время сытный суп помогает организму очиститься и охлаждает его в жару.

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«В разных регионах его по-разному готовят. В некоторых любят добавлять фрикадельки. Некоторым, кому нравится, чтобы он был полегче, без этого готовят. Лично я люблю с горохом», – рассказала посетительница кафе Адиба Сафарова.

А если подать беринджобу со свежей зеленью и кисломолочной чаккой, зноя можно не бояться совсем. И от такого блюда будет только польза.

«Все болезни оно лечит. Когда у вас аппетита нет, когда у вас живот болит, когда у вас температура, когда у вас похмелье – оно везде помогает. Оно легкое, из-за этого все любят беринджобу», – рассказал шеф-повар Джурабек Одилов.