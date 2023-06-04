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Летнее меню: рецепты освежающих супов по-таджикски

В Таджикистане местные жители спасаются от жары с помощью летних блюд. Самые популярные блюда – супы, передает корреспондент «МИР 24» Екатерина Веселова. Традиционная таджикская беринджоба – это помидоры, базилик, вода и рис. Легкий и в то же время сытный суп помогает организму очиститься и охлаждает его в жару.

Летнее меню: рецепты освежающих супов по-таджикски
© Мир24

«В разных регионах его по-разному готовят. В некоторых любят добавлять фрикадельки. Некоторым, кому нравится, чтобы он был полегче, без этого готовят. Лично я люблю с горохом», – рассказала посетительница кафе Адиба Сафарова.

А если подать беринджобу со свежей зеленью и кисломолочной чаккой, зноя можно не бояться совсем. И от такого блюда будет только польза.

«Все болезни оно лечит. Когда у вас аппетита нет, когда у вас живот болит, когда у вас температура, когда у вас похмелье – оно везде помогает. Оно легкое, из-за этого все любят беринджобу», – рассказал шеф-повар Джурабек Одилов.

Чакка в Таджикистане – основа всего. Есть она и в составе главного летнего охлаждающего напитка – дугоба. Соленый на вкус, он отлично утоляет жажду и голод, восстанавливает водно-волевой баланс в организме. Рецепт у каждой хозяйки свой. В классическом варианте берут чакку и добавляют в нее любую зелень. Для яркого вкуса используют базилик, соль и перец. Считается, что это аналог окрошки. Купить дугоб в жару можно на рынках – продают на розлив. «Некоторые готовят его с обычной водой, а мы с газированной. Я решила добавить помидоры, потому что в них много сока, вместе с жидкой чаккой получается очень вкусно», – рассказала повар Нилуфар Исматова. Вкусно и полезно в жару пить зеленый чай. В Таджикистане этот напиток тоже очень популярен.

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