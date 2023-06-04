Диетолог перечислила блюда, которые нельзя есть горячими

Некоторым блюдам, которые люди привыкли есть горячими, лучше дать остыть. Об этом изданию Focus рассказала диетолог Антье Галь.

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По словам специалиста, некоторые продукты полезнее есть чуть теплыми, поскольку это улучшает кишечную флору, сохраняет уровень сахара и помогает похудеть. К таким блюдам относятся картофель, рис и макаронные изделия.

Резистентный крахмал, который содержится в этих продуктах, в организме ведет себя как клетчатка. Это положительно влияет на кишечную флору и пищеварение. Кроме того, резистентный крахмал не дает уровню сахара в крови достигнуть высокого уровня, что позволяет не переедать и долго не хотеть есть.

Кроме того, отмечает диетолог, в крахмалистых продуктах меньше калорий после охлаждения, чем когда их только что приготовили.