Диетолог перечислила блюда, которые нельзя есть горячими

Диетолог Галь перечислила блюда, которые нельзя есть горячими
Некоторым блюдам, которые люди привыкли есть горячими, лучше дать остыть. Об этом изданию Focus рассказала диетолог Антье Галь.
По словам специалиста, некоторые продукты полезнее есть чуть теплыми, поскольку это улучшает кишечную флору, сохраняет уровень сахара и помогает похудеть. К таким блюдам относятся картофель, рис и макаронные изделия.
Резистентный крахмал, который содержится в этих продуктах, в организме ведет себя как клетчатка. Это положительно влияет на кишечную флору и пищеварение. Кроме того, резистентный крахмал не дает уровню сахара в крови достигнуть высокого уровня, что позволяет не переедать и долго не хотеть есть.
Кроме того, отмечает диетолог, в крахмалистых продуктах меньше калорий после охлаждения, чем когда их только что приготовили.
Ранее "Рамблер" писал о неожиданной причине набора веса.