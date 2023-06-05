Эксперт прокомментировала пять интересных фактов о питании

Тема здорового питания сегодня актуальна как-никогда: всё больше людей стараются прививать себе полезные пищевые привычки. Вокруг некоторых из них ходит много мифов. Нутрициолог назвала пять распространённых фактов о здоровом питании и дала им оценку.

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Комментарии эксперта, нутрициолога Алёны Коготковой, опубликовало Роскачество в День здорового питания и отказа от излишеств в еде, который отмечался 2 июня.

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Во-первых, стакан воды натощак пить не обязательно – указывает специалист. Это хорошая привычка, но, если не получается её внедрить – заставлять себя не нужно. Без стакана воды натощак ни с пищеварением, ни с ферментной системой, ни с лимфатической системой ничего не случится. Метаболизм тоже от воды не ускоряется. Лучшее для здоровья – режим и регулярное питание.

Во-вторых, еду можно запивать. Распространённое мнение, что вода разбавляет желудочный сок и пищеварительные ферменты, нарушая пищеварение, не имеет под собой оснований. Важно – запивать чистой водой, а не соком, сладким чаем или газировкой.

В-третьих, избыток рафинированного сахара вреден. Большое количество сахара, в том числе, в мёде, сухофруктах, фруктозных сиропах и т.д. – это не только фактор риска набора вес, но и причина низкого уровня энергии, постоянного чувства голода, проблем с кожей, потери микронутриентов (например, кальция и витаминов группы В), которые расходуются на усвоение сахарозы.

В-четвертых, углеводы нужны. В некоторых случаях можно говорить о пользе ограничения углеводов, например, при нарушении углеводного обмена. Однако, полный отказ от углеводов может привести к проблемам со здоровьем. Единственное, предпочесть лучше сложные углеводы (цельные крупы и зерновые).

Употреблять углеводы можно в любое время, в том числе, вечером и на ночь. На увеличение веса влияет слишком большое общее количество калорий в течение всего дня.