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Диетолог назвала самые полезные продукты летом

Диетолог-терапевт Анастасия Тимощенко назвала самые полезные продукты летом. Ее слова приводят «Известия».

Диетолог назвала самые полезные продукты летом
© Unsplash

Специалист подчеркнула, что достаточное потребление калия помогает восстанавливать водно-электролитный баланс на фоне избыточной потери жидкости, когда человек потеет. Она порекомендовала употреблять орехи, семечки, томаты, листовую зелень, капусту, а также ягоды и сухофрукты.

Тимощенко также отметила, что вода помогает перенести жару и восполнить дефицит жидкости в организме. Она добавила, что можно также употреблять безалкогольные негазированные напитки, не содержащие сахара. При этом врач посоветовала ограничить употребление кофе.

Кроме того, диетолог призвала меньше употреблять высококалорийную пищу. Также она отметила, что летом следует воздержаться от употребления спиртных напитков.

Ранее терапевт Надежда Подкорытова рассказала, что режим питания, основанный на одном разрешенном продукте, — опасен для здоровья. Врач напомнила, что для нормальной жизнедеятельности человеку необходимы разнообразные питательные вещества — белки, жиры и углеводы, витамины и микроэлементы. В противном случае у человека может начаться истощение организма.

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