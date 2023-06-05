От какой каши лучше отказаться
Завтрак - это тот прием пищи, который пропускать не стоит точно. Ранним утром в организме человека отмечается "очень высокая активность надпочечников и желудочно-кишечного тракта. И в этот момент человек обязан поесть, причем и белки, и углеводы", пишет в своем Telegram-канале доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова.
Она рекомендует есть по утрам грубые овсяные хлопья.
"Варить их не надо. Просто залейте их остуженной кипяченой водой за полчаса до еды. Некоторые делают это с вечера", - отметила врач, посоветовав добавить в хлопья чайную ложку изюма, фундука или чернослива.
Так вы не только получите витамины, клетчатку, насытите организм, но и избавитесь от части лишнего холестерина.
"В волокнах овса содержится важнейший элемент для снижения уровня вредного холестерина - бета-глюкан, особые пищевые волокна, которые растворяются и превращаются в вязкую массу, связывающую холестерин", - объяснила Павлова.
По ее словам, потребление трех граммов растворимых волокон овса помогает снизить уровень холестерина на 8-23 процента у людей с высоким содержание холестерина (выше 220мг/dl). Это подтверждают многочисленные исследования.
При этом один из худших вариантов завтрака - "быстрая" каша, которая не требуют варки.
"Беда быстрых завтраков в том, что в них крупа быстрого приготовления, уже переработанная промышленно", - отметила эндокринолог.
Также врач подчеркнула, что каши сами по себе полезны, разумеется, если не есть их в огромном количестве. Вообще, каша такой продукт, который, скорее, способствует набору весу, чем его снижению. Любую кашу рекомендуется сочетать с белковым продуктом. Например, порцию овсянки (не быстрого приготовления!) оптимально съесть с вареным яйцом, отметила врач.