От какой каши лучше отказаться

Завтрак - это тот прием пищи, который пропускать не стоит точно. Ранним утром в организме человека отмечается "очень высокая активность надпочечников и желудочно-кишечного тракта. И в этот момент человек обязан поесть, причем и белки, и углеводы", пишет в своем Telegram-канале доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова.

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Она рекомендует есть по утрам грубые овсяные хлопья.

"Варить их не надо. Просто залейте их остуженной кипяченой водой за полчаса до еды. Некоторые делают это с вечера", - отметила врач, посоветовав добавить в хлопья чайную ложку изюма, фундука или чернослива.

Так вы не только получите витамины, клетчатку, насытите организм, но и избавитесь от части лишнего холестерина.

"В волокнах овса содержится важнейший элемент для снижения уровня вредного холестерина - бета-глюкан, особые пищевые волокна, которые растворяются и превращаются в вязкую массу, связывающую холестерин", - объяснила Павлова.

По ее словам, потребление трех граммов растворимых волокон овса помогает снизить уровень холестерина на 8-23 процента у людей с высоким содержание холестерина (выше 220мг/dl). Это подтверждают многочисленные исследования.

При этом один из худших вариантов завтрака - "быстрая" каша, которая не требуют варки.

"Беда быстрых завтраков в том, что в них крупа быстрого приготовления, уже переработанная промышленно", - отметила эндокринолог.