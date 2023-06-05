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Диетолог Нефедова рассказала об опасности авокадо

Врач-диетолог Наталья Нефедова в эфире радио Sputnik рассказала об особенностях авокадо, о которых многие забывают. По ее словам, фрукт не так безобиден для фигуры, как кажется.

Специалист отметила, что авокадо действительно очень полезен благодаря большому количеству минералов и витаминов в своем составе, однако это вовсе не означает, что его можно есть в неограниченных количествах. Все дело в жирности и калорийности этого фрукта.

«Не надо надеяться, что три авокадо никак не отразятся на дневном калораже. В одной штуке может быть больше 300 килокалорий, что очень прилично, если учесть, что один прием пищи – это в среднем 500 килокалорий», – пояснила диетолог.

Идеальным вариантом для фигуры будет разнообразить дневной рацион овощами, ягодами и фруктами. При этом важно следить за тем, чтобы размер порции не превышал нормы.

Как вырастить авокадо из косточки в домашних условиях

«Размер одной порции ягод – это горсть. Фрукт или овощ, например, помидор, размером с маленький женский кулак – это порция. Также важно помнить, что нужно чередовать фрукты и овощи разных цветов, это позволит получить разные фитовещества», – добавила врач.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как приготовить шоколадные маффины с авокадо.

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