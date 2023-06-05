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Врач рассказала про очищающий кишечник салат

Салат из сырой свеклы, моркови и белокочанной капусты будет полезен для очистки кишечника. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Врач рассказала про очищающий кишечник салат
© Сетевое издание m24.ru

Для хорошей работы кишечника человеку нужно употреблять овощи, которые богаты грубыми пищевыми волокнами.

"Клетчатка – это не только лучшее лакомство для кишечной флоры. Растительные волокна также представляют собой щетку для кишечника, благодаря которой происходит естественное освобождение от непереваренных остатков пищи", – объясняет эксперт.

Кроме того, по словам Королевой, пищевыми волокнами богаты репа, редька, редис и разнообразная зелень.

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