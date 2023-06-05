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Как приготовить пиццу из школьной столовой дома

Вкус пиццы из школьной столовой является настоящим вкусом детства и ностальгии для многих россиян.

Как приготовить пиццу из школьной столовой дома
© Соцсети

Школьная пицца не отличается изысканной начинкой или тестом, которое тает во рту. Однако любим мы ее не за это, а за возможность на мгновение переместиться в беззаботные школьные времена.

Если вы давно покинули школьные стены, но мечтаете вновь попробовать настоящую школьную пиццу, этот рецепт для вас. Подробнее – в материале "Рамблера".

Ингредиенты

  • Мука – 350 г;
  • Дрожжи – 1 ч.л;
  • Сахар – 1 ч.л;
  • Растительное масло – 2 ч.л;
  • Колбаса – 100 г;
  • Сыр – 100 г;
  • Томатная паста – 2 ст.л;
  • Соль – по вкусу;

Приготовление

  1. Для теста залейте дрожжи, сахар и одну ложку масла половиной чашки теплой воды и оставьте на 15 минут. После того, как на поверхности появится пенка, всыпьте соль и муку. Замесите тесто. Если необходимо, добавьте немного воды. У вас должно получиться эластичное тесто, которое хорошо тянется. Переложите тесто в чистую смазанную маслом емкость и оставьте его на полчаса.
  2. Смешайте томатную пасту, растительное масло и соль. Разбавьте смесь кипяченной водой, пока не получите консистенцию сметаны. Соус для пиццы готов!
  3. Натрите сыр и колбасу на крупной терке.

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4. Разделите тесто на шесть одинаковых кусочков. Раскатайте кусочки в пласты. Толщина пласта должна быть около сантиметра. Смажьте основы для пицц соусом. Посыпьте пиццы колбасой и сыром, а затем отправьте их в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.

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