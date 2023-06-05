Как приготовить пиццу из школьной столовой дома
Вкус пиццы из школьной столовой является настоящим вкусом детства и ностальгии для многих россиян.
Школьная пицца не отличается изысканной начинкой или тестом, которое тает во рту. Однако любим мы ее не за это, а за возможность на мгновение переместиться в беззаботные школьные времена.
Если вы давно покинули школьные стены, но мечтаете вновь попробовать настоящую школьную пиццу, этот рецепт для вас. Подробнее – в материале "Рамблера".
Ингредиенты
- Мука – 350 г;
- Дрожжи – 1 ч.л;
- Сахар – 1 ч.л;
- Растительное масло – 2 ч.л;
- Колбаса – 100 г;
- Сыр – 100 г;
- Томатная паста – 2 ст.л;
- Соль – по вкусу;
Приготовление
- Для теста залейте дрожжи, сахар и одну ложку масла половиной чашки теплой воды и оставьте на 15 минут. После того, как на поверхности появится пенка, всыпьте соль и муку. Замесите тесто. Если необходимо, добавьте немного воды. У вас должно получиться эластичное тесто, которое хорошо тянется. Переложите тесто в чистую смазанную маслом емкость и оставьте его на полчаса.
- Смешайте томатную пасту, растительное масло и соль. Разбавьте смесь кипяченной водой, пока не получите консистенцию сметаны. Соус для пиццы готов!
- Натрите сыр и колбасу на крупной терке.
4. Разделите тесто на шесть одинаковых кусочков. Раскатайте кусочки в пласты. Толщина пласта должна быть около сантиметра. Смажьте основы для пицц соусом. Посыпьте пиццы колбасой и сыром, а затем отправьте их в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.