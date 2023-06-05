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Каким должен быть правильный обед

Диетолог Евгения Пегова рассказала о правильном рационе в обеденное время.

Каким должен быть правильный обед
© Вечерняя Москва

Эксперт посоветовала не отказываться от обеда, так как потом может произойти неконтролируемое переедание.

Не стоит запивать обед сладким чаем или газировкой, лучше выбрать воду с лимоном.

Диетолог отметила, что обед вне дома может привести к набору веса и повышенному уровню холестерина из-за содержания в блюдах большого количества соли, жиров и углеводов. Лучше брать еду с собой на работу в специальных контейнерах.

Пегова добавила, что обед должен состоять из разнообразной пищи, которая содержит белки, жиры и углеводы. Поэтому не стоит обедать только одним салатом, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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