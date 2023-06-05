Каким должен быть правильный обед
Диетолог Евгения Пегова рассказала о правильном рационе в обеденное время.
Эксперт посоветовала не отказываться от обеда, так как потом может произойти неконтролируемое переедание.
Не стоит запивать обед сладким чаем или газировкой, лучше выбрать воду с лимоном.
Диетолог отметила, что обед вне дома может привести к набору веса и повышенному уровню холестерина из-за содержания в блюдах большого количества соли, жиров и углеводов. Лучше брать еду с собой на работу в специальных контейнерах.
Пегова добавила, что обед должен состоять из разнообразной пищи, которая содержит белки, жиры и углеводы. Поэтому не стоит обедать только одним салатом, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».