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Как правильно выбирать квас: рекомендации Роспотребнадзора

Качество кваса во многом зависит от добросовестности изготовителя. К тому же напиток должен соответствовать техническим условиям и производиться по ГОСТу. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Как правильно выбирать квас: рекомендации Роспотребнадзора
© РИА "ФедералПресс"

«Покупая квас на розлив, опасайтесь тех торговых точек, где не соблюдены санитарные нормы: отсутствуют контейнеры с крышками, не осуществляется вывоз мусора, продавец одет неопрятно, а емкость для хранения напитка не защищена от прямых солнечных лучей», – рассказали в ведомстве.

В управлении Роспотребнадзора по Республике Хакасия также назвали несколько признаков, по которым можно отличить настоящий квас от суррогата:

  • в квасе не должно быть искусственных ароматизаторов;
  • в хорошем напитке нет ничего, кроме воды, муки, солода, сахара и дрожжей;
  • квас должен пениться;
  • на дне бутылки не должно быть осадка;
  • при покупке напитка важно выбирать темную тару.

Кроме того, качество кваса напрямую зависит от того, насколько честен производитель. При производстве напитка должна соблюдаться специальная технология.

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