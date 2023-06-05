Как правильно выбирать квас: рекомендации Роспотребнадзора
Качество кваса во многом зависит от добросовестности изготовителя. К тому же напиток должен соответствовать техническим условиям и производиться по ГОСТу. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
«Покупая квас на розлив, опасайтесь тех торговых точек, где не соблюдены санитарные нормы: отсутствуют контейнеры с крышками, не осуществляется вывоз мусора, продавец одет неопрятно, а емкость для хранения напитка не защищена от прямых солнечных лучей», – рассказали в ведомстве.
В управлении Роспотребнадзора по Республике Хакасия также назвали несколько признаков, по которым можно отличить настоящий квас от суррогата:
- в квасе не должно быть искусственных ароматизаторов;
- в хорошем напитке нет ничего, кроме воды, муки, солода, сахара и дрожжей;
- квас должен пениться;
- на дне бутылки не должно быть осадка;
- при покупке напитка важно выбирать темную тару.
Кроме того, качество кваса напрямую зависит от того, насколько честен производитель. При производстве напитка должна соблюдаться специальная технология.