Как правильно выбирать квас: рекомендации Роспотребнадзора

Качество кваса во многом зависит от добросовестности изготовителя. К тому же напиток должен соответствовать техническим условиям и производиться по ГОСТу. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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«Покупая квас на розлив, опасайтесь тех торговых точек, где не соблюдены санитарные нормы: отсутствуют контейнеры с крышками, не осуществляется вывоз мусора, продавец одет неопрятно, а емкость для хранения напитка не защищена от прямых солнечных лучей», – рассказали в ведомстве.

В управлении Роспотребнадзора по Республике Хакасия также назвали несколько признаков, по которым можно отличить настоящий квас от суррогата:

в квасе не должно быть искусственных ароматизаторов;

в хорошем напитке нет ничего, кроме воды, муки, солода, сахара и дрожжей;

квас должен пениться;

на дне бутылки не должно быть осадка;

при покупке напитка важно выбирать темную тару.