Эксперты заявили, чеснок обладает кроворазжижающими свойствами

Чеснок причислили к продуктам, способным предотвратить образование тромбов.

Как оказалось, такой эффект достигается за счет присутствующего в чесноке антикоагулянта ахоен, который способен разжижать плотную кровь. Материал на эту тему появился в «кубанских новостях». Кроме того, эксперты уверяют, что этот компонент снижает уровень холестерина.

При этом, для того, чтобы получить максимальную пользу, чеснок рекомендуется не измельчать, а давить, что активирует ферменты и выделяет аллицин.