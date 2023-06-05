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Эксперты заявили, чеснок обладает кроворазжижающими свойствами

Чеснок причислили к продуктам, способным предотвратить образование тромбов.

Эксперты заявили, чеснок обладает кроворазжижающими свойствами
© runews24.ru

Как оказалось, такой эффект достигается за счет присутствующего в чесноке антикоагулянта ахоен, который способен разжижать плотную кровь. Материал на эту тему появился в «кубанских новостях». Кроме того, эксперты уверяют, что этот компонент снижает уровень холестерина.

При этом, для того, чтобы получить максимальную пользу, чеснок рекомендуется не измельчать, а давить, что активирует ферменты и выделяет аллицин.

Также зубчики можно слегка обжарить, так как тепловая обработка способствует выделению ахоена.

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