5 рецептов по-настоящему необычной окрошки

Летний суп имеет множество вариаций.

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На квасе или кефире — такой же вечный вопрос, как и что было раньше — курица или яйцо. Некоторые экспериментируют не только с заливкой окрошки, но и с ингредиентами.

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Попробуйте новые варианты самого популярного летнего холодного супа, возможно, вы найдете что-то по вкусу.

Вегетарианская на йогурте

В окрошку традиционно добавляют мясо, колбасу или курицу, но те, кто придерживается вегетарианского рациона, могут приготовить легкий, освежающий вариант этого супа с достаточной белковой составляющей. Для этого нужно покрошить зелень, огурец, редис, отварной картофель, а затем заправить натуральным йогуртом, разведенным минеральной газированной водой. Чтобы «бульон» получился пикантнее, добавьте в йогурт горчицу, зерновую или обычную.

Окрошка на бульоне

Для многих этот вариант летнего супа гораздо привычнее. Он понравится и тем, кто не любит традиционную окрошку. Сварите бульон на курном филе, как только вода закипит, слейте ее и налейте чистой. Второй бульон поварите около получаса, добавив лишь соль и перец. Оставьте остывать. Нарежьте отварной картофель, яйца, зелень, огурец, залейте бульоном и выдавите сок половины лимона.

На вине

Этот вариант подойдет для вечеринок. Правда, сочетание продуктов не всем покажется привычным. Для основы нарежьте мелко квашеную капусту и натрите сырую морковь, добавьте зелень. В белое вино добавьте немного сахара, залейте основу, заправьте сметаной. Готово!

На пиве

Мужской вариант окрошки часто подают в ресторанах южных регионов. Для основы подойдут традиционные продукты: картофель, яйца, огурец, редис, колбасу, зелень. Залейте темным пивом, добавьте сметану, соль, перец и горчицу. Такой вариант тяжелее, чем привычные, но любителям пенного точно понравится.

На томатном соке

Сочетание томатного сока и стандартной основы окрошки — приятное и освежающее сочетание. Нарежьте картофель, яйца, зелень, куриное филе или колбасу, огурец, залейте томатным соком, разбавленным газированной минеральной водой. Для того, чтобы у супа появился гармоничный вкус, добавьте в основу немного сельдерея, а в качестве зелени используйте базилик — он идеально сочетается с томатами. Поперчите окрошку, подавайте очень холодной.

Рыбная окрошка