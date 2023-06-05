Врач-диетолог назвала самые полезные летние продукты

Врач-диетолог Анастасия Тимощенко рассказала россиянам о самых полезных летних продуктах. По словам специалиста, в жаркую погоду лучше отказаться от высококалорийной пищи и отдавать предпочтение более легкому питанию.

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Также важно регулярно питаться небольшими порциями и употреблять достаточное количество жидкости между основными приемами пищи. Об этом пишет Infox.ru.

Диетолог рекомендует в летнее время отдать предпочтение средиземноморскому рациону, который особенно богат блюдами из овощей, фруктов, растительными жирами и морепродуктами. Такой рацион будет оптимальным по соотношению нутриентов, даст достаточное количество энергии и не создаст лишнюю нагрузку на пищеварительную и другие системы.

Врач обратила внимание на важность водно-солевого баланса и подчеркнула, что в жару, когда потоотделение бывает особенно активным, важно помнить о восстановлении нормального уровня электролитов и жидкости.

Для этого необходимо помимо достаточного потребления воды вводить в рацион богатые калием продукты. Доступными источниками калия летом является зелень, орехи, овощи. Их употребление полезно и с точки зрения нормализации работы ЖКТ, особенно верно это для зелени и овощей.

Врач посоветовала отказаться от газированных напитков и кофе, поскольку в жаркую погоду лучше выбирать чистую воду или другие напитки без добавленного сахара. Также диетолог отметила, что алкогольные напитки в жаркое время года могут быть особенно вредны.