5 лучших завтраках для снижения холестерина

Как отмечает доктор Ричард Эллисон, при повышенном уровне холестерина важно выбирать продукты с низким содержанием насыщенных жиров и трансжиров. Диета при этом должна быть в этом случае основана на растворимой клетчатке и полиненасыщенных жирах.

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Один из лучших завтраков, по словам доктора Ричарда Эллисона, - это овсянка. Всё потому, что в ней много растворимой клетчатки, снижающей уровень холестерина. Для получения более приятного вкуса можете добавить в овсянку свежие фрукты, орехи или корицу.

Ещё один важный продукт для завтрака - это яйца. Но ограничьте их потребление до одного-двух в день. Также рассмотрите возможность вместо цельных яиц употреблять яичные белки.

Для тех, кто хочет на завтрак что-то более лёгкое, подойдёт греческий йогурт. В нём много белка и меньше жира, чем в обычном йогурте. Выбирайте при этом простые или нежирные сорта.

Если хотите чем-то перекусить, то возьмите цельнозерновые тосты. Отдавайте предпочтение не белому хлебу, а именно цельнозерновому, так как в нём больше клетчатки и вы будете себя чувствовать более сытым. Также можете намазать ломтик такого хлеба миндальным маслом или нежирным сливочным сыром и добавить к этому авокадо.

Наконец, хорошим вариантом для завтрака будет смузи. Возьмите в качестве основы для него йогурт или обезжиренное молоко, добавьте к нему свежие или замороженные фрукты, шпинат, семена чиа, чтобы получить клетчатку и белок.