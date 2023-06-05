Что такое датские смерребреды и как их правильно приготовить

В Дании есть блюдо под названием смёрребрёды — это ломтики ржаного хлеба с различными начинками.

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Слово смёрребрёд состоит из двух частей и в переводе с датского означает «хлеб» и «масло».

Ещё в 800-1050 годах викинги придумали класть на хлеб начинку. Тогда масло делали из молока, а рыбу и мясо коптили, поэтому эти продукты было удобно подавать на традиционной ржаной булке.

Чтобы приготовить смёрребрёд, нужно кусок хлеба средней толщины смазать сливочным маслом или паштетом, мягким сливочным сыром, салом.

Далее на хлеб нужно положить начинку. Это могут быть тонкие слайсы рыбы, мяса, твёрдого сыра, яиц, овощей и даже фруктов. Есть смёрребрёд нужно с помощью ножа и вилки.

Food.ru предлагает несколько вариантов традиционных начинок. Можно приготовить смёрребрёд с копчёным угрём и омлетом, свежим редисом и перьями лука.