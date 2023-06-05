$81.33+0.4587.03-0.07

Что такое датские смерребреды и как их правильно приготовить

В Дании есть блюдо под названием смёрребрёды — это ломтики ржаного хлеба с различными начинками.

Что такое датские смерребреды и как их правильно приготовить
© runews24.ru

Слово смёрребрёд состоит из двух частей и в переводе с датского означает «хлеб» и «масло».

Ещё в 800-1050 годах викинги придумали класть на хлеб начинку. Тогда масло делали из молока, а рыбу и мясо коптили, поэтому эти продукты было удобно подавать на традиционной ржаной булке.

Чтобы приготовить смёрребрёд, нужно кусок хлеба средней толщины смазать сливочным маслом или паштетом, мягким сливочным сыром, салом.

Далее на хлеб нужно положить начинку. Это могут быть тонкие слайсы рыбы, мяса, твёрдого сыра, яиц, овощей и даже фруктов. Есть смёрребрёд нужно с помощью ножа и вилки.

Food.ru предлагает несколько вариантов традиционных начинок. Можно приготовить смёрребрёд с копчёным угрём и омлетом, свежим редисом и перьями лука.

Ещё один вариант – тёплый паштет из говяжьей печени с грудинкой и грибами, а также жареная говядина с тёртым хреном, жареным луком и соусом ремулад.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий