Так ли полезны смузи, как мы привыкли думать

Модный напиток может принести серьезный вред.

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Смузи стали настоящим трендом здорового питания в последние годы. Многие считают, что это идеальный завтрак: легкий, сытный, сбалансированный. В них множество витаминов и минералов, они заряжают энергией. А еще смузи так удобно выпить на ходу, сейчас некоторые приобретают специальные бутылочки-блендеры, которые смешивают ингредиенты, а затем их можно взять с собой и пить в любом месте.

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Но, как и любого модного тренда, есть обратная сторона: смузи нельзя назвать беспрекословно полезным блюдом.

Во-первых, в смузи часто содержится много фруктов и ягод, а значит, большая доза глюкозы, которая из-за жидкой консистенции быстр усваивается и может вызвать скачок сахара и инсулина в крови.

Диетологи обращают внимание на то, что завтрак, как и любой прием пищи, должен быть сбалансированным, содержать белки, жиры и углеводы. Последних в смузи достаточно — фрукты, овощи, овсяные хлопья содержат много клетчатки, а вот белков и жиров в такой еде почти нет. Поэтому вскоре после выпитого смузи многие почувствуют голод и желание перекусить сладким.

Кроме того, наш мозг не всегда воспринимает жидкие блюда, как полноценный прием пищи. Он продолжает посылать сигналы и настаивать на том, чтобы вы что-то «пожевали». А значит, велик риск употребить слишком много калорий.

Еще одна особенность смузи — снижение ферментной способности желудка: организму не нужно измельчать и переваривать цельные фрукты и ягоды, за него уже сделана половина работы

Что нужно знать любителям смузи

Тем, кто не представляет свой день без стаканчика вкусного, освежающего смузи, стоит придерживаться нескольких простых правил. Прежде всего, необходимо использовать не только фрукты и ягоды, но и зеленые овощи, травы. Именно в них содержится больше всего полезных веществ. Попробуйте в смузи с киви добавить сельдерей и огурец, получится свежий и легкий напиток без лишнего сахара.

Не используйте добавленных сахаров: не добавляйте в шейкер сиропы, джемы или белый сахар. При этом вы можете обогатить смузи жирами, добавив авокадо, и белками, использовав натуральное молоко и немного орехов. Не увлекайтесь смузи: достаточно выпивать стакан полезного напитка 2—3 раза в неделю.