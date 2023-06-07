Что приготовить на костре: 9 идей с рецептами

Готовить на костре всегда интереснее чем на кухне, а любая еда с огня автоматически становится вкуснее. Главное – знать, что можно приготовить на костре и не забывать рецепты.

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«Рамблер» предлагает простые рецепты вкусных блюд, которые можно приготовить на костре.

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1. Шашлык из свинины

Нарежьте мясо на кусочки, нарежьте лук кольцами. Смешайте масло, соль и перец в миске. Поместите мясо и лук в миску и хорошо перемешайте. Залейте минеральной водой хотя бы на пару часов. Также в качестве маринада можно использовать сок лимона, столовый уксус и вишневые листья. Нанизывайте мясо и лук на шампуры и жарьте на костре до готовности. Шашлык можно готовить и на решетке для гриля, на шампурах вкус получается более «шашлычный».

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2. Картофель на гриле

Возьмите столько картофеля, сколько планируете съесть. Нарежьте на тонкие ломтики. Смешайте оливковое масло, соль и перец в миске. Поместите картофель в миску и хорошо перемешайте. Разложите картофель на гриль и жарьте до золотистой корочки.

3. Жареные яйца на сковороде

Для приготовления жареных яиц на сковороде вам понадобится яйцо, масло, соль и перец. Разогрейте сковороду на костре. Добавьте масло. Разбейте яйцо на сковороду и жарьте до готовности. Посолите и поперчите по вкусу.

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4. Кукуруза на шпажках

Очистите кукурузу от листьев и шелухи. Нанизывайте кукурузу на шпажки, слегка смажьте растительным маслом и чуть присыпьте паприкой. Выложите на решетку для гриля и поместите на костер. Жарьте, периодически поворачивая, до золотистой корочки. Посолите по вкусу.

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5. Шоколадные бананы

Чтобы приготовить шоколадные бананы, вам понадобятся бананы, шоколад и фольга. Разрежьте банан вдоль, не отделяя полностью половинки друг от друга. Вставьте внутрь банана кусочки шоколада. Заверните банан в фольгу и поместите на костер. Жарьте до того момента, пока шоколад не расплавится.

6. Шляпки шампиньонов

Возьмите самые крупные шампиньоны, какие найдете в магазине или на рынке. Отделите от них ножки. Налейте в миску оливковое масло, добавьте к нему соль и перец. Затем выложите на решетку для гриля шляпки. В каждую налейте по чайной ложечке масла с солью и перцем. Поставьте на огонь. Ждите! Переворачивать не нужно. Лучше всего это делать после приготовления основного блюда – мяса или овощей, когда угли будут уже не такими жаркими.

7. Лепешки с сыром

Самое главное – выбрать сыр, который не расплавится от огня, – сулугуни или халуми. Сыр нарежьте не слишком тонкими ломтиками и вложите в разрезанную пополам питу или свернутую треугольником мексиканскую лепешку. Все уложите на решетку для гриля, обжарьте с двух сторон, чтобы сыр успел стать мягким.

8. Узбекский плов

Более сложное блюдо, но оно стоит всех затраченных усилий. Все ингредиенты рассчитываются исходя из размеров казана, в котором вы будете готовить. Но пропорция такая – на два стакана риса нужно взять 500 граммов мяса, две луковицы, две моркови. Также для приготовления понадобятся растительное масло, вода, зира, соль, чеснок и черный молотый перец. Баранину нарежьте небольшими кусочками, обжарьте в масле в казане до золотистой корочки, добавьте лук и морковь, жарьте до мягкости. Затем добавьте зиру, перемешайте и жарьте еще 2-3 минуты. После этого добавьте хорошо промытый рис и воду (на два стакана риса – три стакана воды), посолите, поперчите, добавьте головку чеснока и готовьте пока вода не выпарится.

9. Уха на костре

Без ухи из свежевыловленной рыбы невозможно представить ни одну рыбалку. Чем крупнее рыба, тем вкуснее получится уха. В котелок налейте воду, положите туда целую очищенную луковицу и целую очищенную морковь, а также голову и хвост рыбы. Не забудьте предварительно удалить жабры. Дайте покипеть и обязательно снимайте пену. Когда пена перестанет образовываться, вытащите голову и хвост. В кипящий бульон добавьте порезанный любым способом картофель, натертую на терке морковь и мелко порубленный репчатый лук. Порежьте оставшуюся часть тушки на крупные куски и положите в котелок. Когда картошка станет мягкой, на пару секунд опустите в уху горящую головешку и влейте 50 миллилитров водки. Снимите с огня, добавьте свежую зелень и накройте крышкой минут на пятнадцать.