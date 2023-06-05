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Эксперты рассказали, как правильно выбрать черешню

Начало июня знаменуется появлением черешни на прилавках магазинов. Эксперты дали советы, как правильно выбрать вкусные ягоды.

Эксперты рассказали, как правильно выбрать черешню
© Вечерняя Москва

Основной признак здоровой, спелой черешни — блестящая кожица без изъянов. При этом цвет самой ягоды в зависимости от сорта может варьироваться от белого до темно-вишневого. Эксперты советуют не покупать черешню, если на ней есть подгнившие участки.

Также желательно, чтобы у большинства черешен был «хвостик». Чем он зеленее — тем более свежая ягода на прилавке. Если он засох, то, скорее всего, черешня была сорвана давно.

Эксперты не советуют пробовать немытые ягоды на вкус, так как на них могут быть микробы и следы химикатов, передает РИАМО.

Ранее нутрициолог Жанна Тиханычева сообщила, что черешня содержит много калия, а потому полезна при высоком уровне артериального давления и холестерина. При этом эксперт рекомендовала употреблять не более 300 граммов ягод в день, передает RT.

Черешня и вишня отличаются не только по внешним признакам, но и по содержанию. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

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