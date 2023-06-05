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Россиянам назвали рецепт «салата-щетки» для очищения кишечника

Для очищения кишечника нужно приготовить салат из нескольких сырых овощей, рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. Рецепт так называемого салата-щетки она дала россиянам в беседе с «Москвой 24».

Россиянам назвали рецепт «салата-щетки» для очищения кишечника
© Lenta.ru

По словам Королевой, для хорошей работы кишечника человеку нужно употреблять овощи, которые богаты грубыми пищевыми волокнами.

«Клетчатка — это не только лучшее лакомство для кишечной флоры. Растительные волокна также представляют собой щетку для кишечника, благодаря которой происходит естественное освобождение от непереваренных остатков пищи», — объяснила она.

Приготовить очищающий салат-щетку, который помогает максимально комфортно расстаться с лишним содержимым в кишечнике, она предложила из трех видов овощей.

«В составе этого блюда свекла, белокочанная капуста и морковь. Все должно быть сырое», — говорит Королева.

Также, уточнила она, пищевыми волокнами богаты репа, редька, редис и зелень.

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