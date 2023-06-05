Диетолог рассказала, чем опасны обезжиренные продукты

Чрезмерное употребление обезжиренных продуктов может быть опасным для здоровья, рассказала Life врач-эндокринолог, диетолог КДЦ «МЕДСИ на Белорусской» и ММЦ «МЕДСИ на Мичуринском проспекте» Анна Кривошеева.

Эксперт подчеркнула, что, несмотря на низкое число жиров, такие продукты нельзя есть в больших количествах. В них обычно добавляют много вредных для организма добавок. Например, сахар, ароматизаторы, загустители и так далее. Диетолог также обратила внимание на то, что жиры помогают обеспечивать нормальную работу органов, поэтому полностью отказываться от полезных жиров не стоит.