Диетолог рассказала, чем опасны обезжиренные продукты

Чрезмерное употребление обезжиренных продуктов может быть опасным для здоровья, рассказала Life врач-эндокринолог, диетолог КДЦ «МЕДСИ на Белорусской» и ММЦ «МЕДСИ на Мичуринском проспекте» Анна Кривошеева.
Эксперт подчеркнула, что, несмотря на низкое число жиров, такие продукты нельзя есть в больших количествах. В них обычно добавляют много вредных для организма добавок. Например, сахар, ароматизаторы, загустители и так далее. Диетолог также обратила внимание на то, что жиры помогают обеспечивать нормальную работу органов, поэтому полностью отказываться от полезных жиров не стоит.
«Иногда лучше съесть одну порцию более сытной полножирной пищи и избежать лишних калорий и сахара в обезжиренной версии», — посоветовала Кривошеева.
В рацион стоит добавить больше овощей, фруктов, бобовых и цельнозерновых продуктов, в которых содержится меньше калорий, добавила специалист. По ее словам, такие продукты дадут организму питательные вещества и клетчатку, которые продлят чувство насыщения.