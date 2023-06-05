Двоих мужчин, занимавшихся производством и сбытом "Мистера Сидра", объявили в розыск

Полицейские занимаются розыском двоих мужчин, занимавшихся производством и продажей «Мистера Сидра». Об этом сообщает Baza.

По данным канала, производителями опасного напитка являются 36-летний Антон Фролов и 27-летний Рамиль Асланов.

Как было установлено, «Мистер Сидр» закупался для сбыта в торговых точках у ИП «Гусейнов». Так, владелец магазина «Цыпочка» в Новокуйбышевске Самарской области, алкоголем из которого отравились две покупательницы, лично подтвердил, что сотрудничал с ним.

Из магазинов Димитровграда Ульяновской области на данный момент изъято уже почти 6 тыс. литров суррогатного спиртного. Остальные партии сидра находятся, предположительно, на территории Нижегородской и Самарской областей, а также в Удмуртии.

Сегодня утром стало известно, что в Поволжье произошло массовое отравление сидром. В результате умерли около 20 человек, несколько десятков пострадали и были госпитализированы. По предварительным данным, напиток мог содержать опасный для здоровья метанол.

По данным следствия, люди отравились произведенным в Самарской области напитком «Мистер Сидр», который продавался на розлив. Предприниматель, занимавшийся его изготовлением, задержан. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила выявить и изъять всю продукцию под маркой «Мистер Сидр» по стране.