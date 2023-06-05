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Диетолог Королева назвала лучший салат для очистки кишечника

Салат из сырых овощей помогает эффективно очистить кишечник. Об этом заявила врач-терапевт, диетолог Маргарита Королева. Она рассказала, какие овощи входят в состав такого салата.

Диетолог назвала лучший салат для очистки кишечника
© Слово и Дело

Медицинский специалист утверждает, что салат необходимо готовить из сырых свеклы, капусты и моркови. По ее словам, эти ингредиенты содержат в себе пищевые волокна, положительно влияющие на здоровье кишечника. Кроме того, для укрепления здоровья можно добавить в рацион питания репу, редис и различную зелень, сообщает телеканал «Москва 24».

В свою очередь врач-диетолог Михаил Гинзбург советует россиянам добавить в рацион орехи, куркуму и зеленый чай. По его словам, они помогают сдерживать процессы старения организма, так как оказывают лишь легкую гликемическую нагрузку.

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