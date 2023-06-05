Диетолог назвала лучший салат для очистки кишечника

Салат из сырых овощей помогает эффективно очистить кишечник. Об этом заявила врач-терапевт, диетолог Маргарита Королева. Она рассказала, какие овощи входят в состав такого салата.

Медицинский специалист утверждает, что салат необходимо готовить из сырых свеклы, капусты и моркови. По ее словам, эти ингредиенты содержат в себе пищевые волокна, положительно влияющие на здоровье кишечника. Кроме того, для укрепления здоровья можно добавить в рацион питания репу, редис и различную зелень, сообщает телеканал «Москва 24».