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Диетолог назвала способную замедлить старение ягоду

Земляника обладает множеством уникальных целебных свойств, считает врач-диетолог Елена Соломатина. В интервью «Вечерней Москве» она назвала пользу употребления лесной ягоды.

Диетолог назвала способную замедлить старение ягоду
© Lenta.ru

Диетолог отметила, что земляника обладает противовоспалительным, потогонным, антимикробным и мочегонным действием. Кроме того, по словам врача, употребление ягод способно нейтрализовать раковые клетки и замедлить процесс старения.

Диетолог добавила, что пользу приносят не только ягоды, но и листья растения — они оказывают мочегонный эффект. При этом Соломатина предупредила, что аллергикам и детям следует с осторожностью употреблять землянику или отказаться от нее, поскольку ягода является сильным аллергеном. Здоровым людям не рекомендуется съедать более 500 граммов в сутки. Кроме того, врач посоветовала не есть землянику натощак, так как она способна спровоцировать обострение болезней пищеварительного тракта из-за повышенной кислотности.

Соломатина отметила, что землянику нельзя долго хранить в холодильнике, а перед употреблением ягоду необходимо тщательно промыть под проточной водой.

Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух назвала безопасную для здоровья порцию клубники. По словам специалиста, при употреблении ягоды не стоит забывать об умеренности, несмотря на ее полезные свойства.

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