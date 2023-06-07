Диетолог назвала способную замедлить старение ягоду

Диетолог добавила, что пользу приносят не только ягоды, но и листья растения — они оказывают мочегонный эффект. При этом Соломатина предупредила, что аллергикам и детям следует с осторожностью употреблять землянику или отказаться от нее, поскольку ягода является сильным аллергеном. Здоровым людям не рекомендуется съедать более 500 граммов в сутки. Кроме того, врач посоветовала не есть землянику натощак, так как она способна спровоцировать обострение болезней пищеварительного тракта из-за повышенной кислотности.