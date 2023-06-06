Как приготовить идеальное овсяное печенье

Помимо каши, которую в большинстве семей принято варить на завтрак из овсяных хлопьев, другое популярное лакомство, которое также можно сделать из геркулеса в домашних условиях, — это овсяное печенье.

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Преимущества овсянки, простота приготовления, приятный вкус, вариативность — достаточное число причин, чтобы попробовать сделать печенье из овсяных хлопьев дома. О том, как приготовить овсяное печенье, — в материале ТАСС

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Польза овсяного печенья для здоровья

Овсяное печенье не только вкусное, но и к тому же имеет множество полезных свойств для здоровья. Оно содержит большое количество клетчатки, которая помогает улучшить работу пищеварения и снизить уровень холестерина в крови. Кроме того, овсяное печенье содержит много витаминов и минералов, таких как железо, цинк и магний.

Вариации овсяного печенья

Печенье из геркулеса может быть представлено в разных вариантах. Вы можете экспериментировать, добавляя в классический рецепт различные ингредиенты, чтобы придать ему свой уникальный вкус. Некоторые из популярных вариантов овсяного печенья включают:

Овсяное печенье с шоколадными каплями

Овсяное печенье с орехами

Овсяное печенье с изюмом

Овсяное печенье с кокосовой стружкой

Советы для приготовления идеального овсяного печенья

Для более насыщенного вкуса можно добавить в тесто нарезанные орехи, изюм, шоколадные капли или другие любимые ингредиенты.

В тесто можно добавить немного кокосовой стружки. Это делает овсяное печенье более хрустящим.

Если овсяное печенье получается слишком твердым или жестким, стоит вмешать в него немного молока или сливок, чтобы оно стало более мягким.

Хранение и подача овсяного печенья

Овсяное печенье можно хранить в плотно закрытой емкости при комнатной температуре до пяти дней. Чтобы сохранить свежесть и хруст, можно добавить в емкость с печеньем кусочек хлеба. Овсяное печенье подается к чаю или кофе, а также используется в качестве десерта после обеда или ужина.

Классический рецепт печенья из овсяных хлопьев

Ингредиенты для приготовления:

170 граммов цельнозерновых овсяных хлопьев

110 граммов пшеничной муки высшего сорта

120 граммов сахарного песка

80 граммов размягченного сливочного масла

50 граммов изюма

столовая ложка меда (около 30 граммов)

2 столовые ложки воды

пакетик ванильного сахара

чайная ложка разрыхлителя

чайная ложка корицы

щепотка соли

Продукты лучше заранее достать из холодильника, чтобы они согрелись до комнатной температуры — тогда тесто будет легче замешать. Сразу стоит включить духовку разогреваться на 180 градусов, потому что замес занимает буквально несколько минут. Этот классический вариант печенья потребует от вас не больше получаса.

Как сделать тесто: пошаговая инструкция

Сначала нужно подготовить сухие ингредиенты.

Чтобы работать с тестом было удобнее, стоит достать большую миску или салатник.

Далее в блендере или кофемолке из геркулеса нужно сделать овсяную муку. Если в ней остаются мелкие кусочки хлопьев — ничего страшного.

Потом в большую миску нужно просеять через сито 110 граммов пшеничной муки высшего сорта.

После чего к муке добавляются измельченные овсяные хлопья, масса перемешивается венчиком.

Добавить к смеси соль, разрыхлитель, корицу, ванильный сахар, перемешать.

Теперь в блендер отправляются изюм и 1–2 столовые ложки воды (она нужна, чтобы получилась однородная паста).

В отдельной миске мягкое масло смешивается с сахаром и медом. Масло можно немного подогреть (не кипятить!), чтобы оно стало жидким и сахар в нем хорошо растворился.

К сахарно-масляной смеси добавляется паста из изюма, все это хорошо перемешивается.

Осталось объединить сухие и жидкие ингредиенты.

В сухую смесь добавляется мягкое масло с сахаром, изюмом, медом. Все это нужно хорошо перемешать. Должна получиться однородная масса. Она может немного липнуть к рукам, но при этом хорошо держит форму, не растекается, по консистенции похожа на очень мягкий пластилин. Важно! Если тесто сильно липнет к рукам, можно добавить щепотку муки. Но не стоит забивать тесто мукой, иначе оно получится грубым и клеклым.

После этого тесту стоит "отдохнуть" 10–15 минут, за это время в нем разовьется клейковина муки, оно станет плотнее и пластичнее.

Формовка овсяного печенья

Противень застилается пекарской бумагой (лучше брать силиконизированную, к ней выпечка совсем не пригорает). После чего можно приступить к формовке овсяного печенья. Классическая форма — круглая. Для этого ладонями скатываются шарики размером с грецкий орех.

Если хочется, чтобы овсяное печенье получилось одинакового размера, можно воспользоваться весами, а можно вылепить из теста ровную колбаску и потом разрезать ее на равные части и из них уже формовать шарики. Каждый шарик нужно немного приплюснуть пальцами сверху и снизу и разложить на противень на расстоянии 5–10 см друг от друга. Печенье в процессе выпечки хорошо поднимается и увеличивается в размере, поэтому лучше оставить ему место.

Как испечь овсяное печенье

Противень ставится в разогретую до 180 градусов духовку на средний уровень, используется режим нагрева "верх-низ без конвекции". Печенье выпекается около 10–12 минут. Сразу после духовки печенье мягкое, но когда оно остынет, станет сухим и хрустящим. Подавать можно как теплым, так и остывшим. Овсяное печенье прекрасно хранится — его можно просто переложить в сухую чистую стеклянную или пластиковую банку, закрыть ее крышкой и хранить в прохладном месте.

Как сделать овсяное печенье для веганов

Ингредиенты:

200 г овсянки

120 г муки

100 г кокосового масла

100 г коричневого сахара

1 яблоко, очищенное и нарезанное на кубики

1 ч. л. разрыхлителя

щепотка соли

Простой пошаговый рецепт:

Первым шагом разогрейте духовку до 180 градусов. В большой миске смешайте овсянку, муку, разрыхлитель и соль. В другой миске смешайте кокосовое масло и коричневый сахар до получения однородной массы. Добавьте яблоко в масло-сахарную смесь и перемешайте. Постепенно добавляйте смесь из муки и овсянки в масло-сахарную смесь, постоянно перемешивая венчиком. Сформируйте тесто в шар и заверните его в пищевую пленку. Оставьте на 30 мин в холодильнике. Сформируйте из теста небольшие шарики и выложите их на противень, предварительно покрытый пергаментной бумагой. Выпекайте овсяное печенье в течение 15–20 мин до золотистого цвета. Готовое овсяное печенье остудите на решетке.

Как приготовить овсяное печенье по-австралийски в домашних условиях

Это печенье — своего рода национальный символ в Австралии и Новой Зеландии со времен Первой мировой войны. АНЗАК — это аббревиатура, которая расшифровывается как "Австралийский и новозеландский армейский корпус", в 1914 году этот корпус воевал в Египте и в Галлиполи.

Традиционно считают, что рецепт родился на фронте, где солдаты пытались разнообразить свой паек и готовили печенье из имеющихся под рукой продуктов. По другой версии — такой вариант овсяного печенья придумали австралийские и новозеландские женщины, которые пекли его, чтобы отправить в посылке солдатам. Печенье прекрасно хранилось и долго не портилось, хорошо выдерживало транспортировку. Сегодня печенье "Анзак" стало сувенирным продуктом, таким же как в России — красная икра. Оно также продается в любом местном супермаркете и пользуется огромной популярностью на родине.

Можно приготовить точно такое же, как на далеком континенте, выделив 1 ч свободного времени у себя на кухне — рецепт довольно простой. Для него потребуется практически все то же самое, что есть в традиционном рецепте. Единственный экзотический ингредиент в этом печенье — кокосовая стружка.

Для приготовления понадобится:

140 гр. пшеничной муки

100 гр. овса длительного приготовления

100–120 гр. тростникового сахара (можно заменить на белый)

80 гр. кокосовой стружки

100 гр. сливочного масла

2 ст. ложки меда или патоки

1 ч. ложка без горки соды (можно заменить на пакетик разрыхлителя)

1 ч. ложка ванильного сахара

2 ст. ложки воды

щепотка соли

Приготовление теста

В миске смешиваются сухие ингредиенты: овсяные хлопья, кокосовая стружка, мука пшеничная, ванильный сахар, соль.

В сотейнике растапливаются сливочное масло и мед до жидкого состояния (нельзя доводить до кипения!).

В двух столовых ложках кипятка нужно растворить соду или разрыхлитель и влить в масло и мед. От соединения меда и соды начнется реакция — образуется пышная пена.

Затем масло, мед и сода перемешиваются в однородную массу. Не остужая, их нужно влить в миску с сухими ингредиентами.

Важно хорошо перемешать тесто: из-за большого количества овсянки оно не получится однородным и гладким, но если кусочек сжать в руке, оно легко соберется в комок и будет держать форму.

Как испечь печенье

Из теста скатываются шарики размером с крупный грецкий орех. Их нужно разложить на расстоянии друг от друга на тефлоновом коврике или на противне, застеленном пекарской бумагой, и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке (режим "верх-низ без конвекции") 12–14 минут, в зависимости от размера. Если шарики маленькие, достаточно и 9 минут. Также можно придать печенью форму лепешки, тогда оно получится плоским. Печенье увеличивается в объеме и приобретает красивый насыщенный золотистый цвет.

Остывшее печенье очень вкусное и хрустящее, долго хранится в стеклянной банке или контейнере в сухом прохладном месте. Рецепт можно разнообразить, добавив в тесто цедру лайма, апельсина или лимона.

Овсяное фитнес-печенье без муки

Овсяное печенье можно приготовить и без добавления белой муки — оно прекрасно подойдет для тех, кто придерживается правильного питания и ограничивает мучное и сладкое в рационе. Сам рецепт не менее простой, на приготовление такого печенья уйдет около 45 минут.

Понадобится:

170 граммов овсянки длительного приготовления

1/2 чайной ложки корицы

1/2 ложки ванильного сахара

1 пакетик разрыхлителя

90 граммов сушеных фиников

70 граммов сливочного масла (можно заменить на кокосовое extra virgin, с ним печенье будет невероятно ароматным)

1 куриное яйцо

щепотка соли

Рецепт овсяного печенья:

Измельчите в блендере овсянку, пересыпьте получившуюся муку в миску для замеса теста.

Добавьте к муке соль, корицу, ваниль, разрыхлитель, хорошо перемешайте венчиком.

В чашу блендера поместите финики, масло, разбейте туда яйцо и хорошо измельчите до состояния жидкой пасты.

Перелейте жидкую массу в миску с сухими ингредиентами и хорошо перемешайте ложкой или силиконовой лопаткой. Должно получиться маслянистое, нелипкое мягкое тесто.

Дайте тесту полежать минут 15, чтобы овсянка немного набухла.

Приступайте к формовке — точно так же, как и в рецептах выше: раскладывайте чуть приплюснутые шарики на застеленный пергаментом противень на расстоянии 5–10 см друг от друга.

Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов 18–20 минут, режим — верх-низ без конвекции.

Овсяное печенье на растительном масле

Те, кто не считает калории, могут приготовить овсяное печенье не на сливочном, а на растительном масле — оно будет более нежным и рассыпчатым.

Для его приготовления понадобится:

изюм (50 г)

мука овсяная (80 г)

мука пшеничная (130 г)

сахар (80 г)

сахар ванильный (1/2 ч. л.)

корица молотая

масло растительное (50 мл)

вода (50 мл)

мед (20 г)

сода (1/2 ч. л.)

Приготовление теста

Сначала нужно хорошо промыть изюм и залить его кипятком, подождать 5 минут. Потом вода сливается, а из изюма нужно сделать пюре с помощью блендера.

Затем в миске соединяются овсяная мука, ванильный и тростниковый сахар, корица, масло и изюм. Все это несколько минут взбивается.

Далее мед нужно растворить в теплой воде. В получившуюся массу — всыпать соду. Все это хорошо перемешивается и вливается в тесто, потом взбивается миксером. После этого туда нужно просеять овсяную муку. Масса для теста готова.

Теперь его нужно хорошо вымесить — тесто получается мягким и не липнет к рукам. Из него нужно сформировать шар, положить в глубокую миску, накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 20 минут.

Выпечка печенья

Пока тесто стоит в холодильнике, нужно заранее разогреть духовку до 200 градусов.

По истечении 20 минут нужно достать тесто и скатать из него маленькие колобки. Они будут складываться на предварительно застеленный бумагой для выпекания противень.

На 15 минут противень отправляется в духовку.

Готовому печенью нужно дать 5 минут постоять на пергаменте, затем аккуратно перенести на решетку и полностью остудить.

В результате у вас получится вкусное, ароматное, нежное и рассыпчатое печенье из геркулеса, которое оценят дети и взрослые. Приятного аппетита!

Печенье из овсянки для "ленивых"

Список необходимых ингредиентов:

овсянка (200 г)

мука (120 г)

масло сливочное (180 г)

сахар (100 г)

яйцо (1 шт.)

разрыхлитель (1 ч. л.)

соль (щепотка)

Пошаговый рецепт овсяного печенья:

Сначала необходимо размягчить сливочное масло. Для этого можно вынуть его из холодильника заранее или разогреть в микроволновке. В большой миске нужно смешать овсянку, муку, разрыхлитель и соль. В другой миске взбивается яйцо с сахаром до получения однородной массы. Далее добавляется размягченное масло в яично-сахарную смесь и взбивается до получения однородной массы. Постепенно нужно добавлять смесь из муки и овсянки в яично-масляную массу, постоянно перемешивая венчиком. После чего тесто формируется в шар и заворачивается в пищевую пленку. Его нужно оставить на 30 мин в холодильнике. Потом духовка разогревается до 180 градусов. Далее нужно вынуть тесто из холодильника и сформировать из него небольшие шарики, которые потом будут выкладываться на противень, предварительно покрытый пергаментной бумагой. Овсяное печенье выпекается в течение 20 мин до золотистого цвета. Готовое овсяное печенье лучше остудить на решетке.

А не проще купить печенье в магазине?

Самостоятельное приготовление овсяного печенья в домашних условиях кажется трудоемким и затратным по времени процессом только со стороны. На практике для создания этой выпечки не нужно обладать специальными кулинарными навыками, а управиться можно всего за 40 мин.