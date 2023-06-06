Россиянам назвали отличия качественного алкоголя от суррогата

Гепатолог и гастроэнтеролог Андрей Якушев рассказал, как выбрать качественный алкоголь после массового отравления сидром в нескольких регионах России. Врач филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково назвал отличия качественного алкоголя от суррогата в беседе с «Лентой.ру».

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В первых числах июня в России произошло массовое отравление людей контрафактным сидром. От суррогатного алкоголя пострадали жители Ульяновской, Пензенской, Самарской областей и Удмуртии. Уже зафиксировано 28 летальных случаев после употребления напитка бренда «Мистер сидр». По предварительным данным, в сидре обнаружили метанол.

По словам Якушева, чтобы избежать отравления суррогатом, покупать алкоголь стоит только в проверенных, крупных магазинах с системой контроля качества. Также он призвал обращать внимание на акцизную марку, которая обязательно должна не только присутствовать на бутылке, но и быть ровно приклеенной.

Врач также советует перед покупкой осмотреть внешний вид бутылки и изучить сроки хранения алкоголя.

«У всех алкогольных напитков есть срок годности. Но, например, у вина он не такой большой, как многие привыкли думать, — говорит Якушев. — Естественно, жидкость не должна быть мутной, за исключением напитков, в которых допускается наличие осадка. Вкус и цвет алкоголя должны быть естественными, без примесей ненатуральных запахов. Часто токсические вещества имеют неприятный вкус».

Немаловажный критерий при выборе алкоголя — это его стоимость, уверяет собеседник «Ленты.ру». По мнению врача, с учетом больших и постоянно растущих акцизных сборов качественный алкоголь не может стоить дешево. В заключение Якушев напомнил, что не существует полностью безопасного для здоровья алкоголя, поэтому, если есть возможность отказаться от его употребления, нужно сделать это.