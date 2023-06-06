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В Швеции запатентовали картофельное мороженое

Шведская компания Veg of Lund объявила, что местный регулятор одобрил ей патент на мороженое, приготовленное на основе картофеля, рапсового масла и эмульсии растительного белка.

В Швеции запатентовали картофельное мороженое
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В настоящее время патент распространяется только на территории Швеции, но производитель надеется добиться того, чтобы его действие охватывало весь мир.

«Мы рады, что патент одобрен в Швеции, — говорится в заявлении профессора Евы Торнберг, основательницы Veg of Lund. — Тот факт, что он основан на такой обыденной сельскохозяйственной культуре, как картофель, показывает уникальность и силу патента».

Торнберг заявила о потенциале картофеля как устойчивой веганской альтернативы молочным продуктам. Компания DUG, «дочка» Veg of Lund, впервые выпустила картофельное молоко на рынок в 2021 году. Хотя продукт на данный момент не достиг коммерческого успеха своих конкурентов, к которым относится овсяное и соевое молоко, он доступен в супермаркетах ряда стран, включая Великобританию, пишет plantbasednews.org.

Издание также напоминает, что в 2022 году эта компания выпустила смузи на основе картофеля, который также имеет шведский патент. Plantbasednews.org предполагает, что запуск нового производства мороженого связан с тем, что компания стремится выйти на другие рынки по всему миру.

Представитель производителя также рассказал, что компания работает над новыми продуктами в сегменте альтернативного мяса и мороженого, в основе которых будет лежат запатентованная картофельная эмульсия.

Согласно прогнозам, мировой рынок веганского мороженого вырастет до 805,3 млн долларов к 2027 году по сравнению с 520,9 млн долларов в 2019-м.

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