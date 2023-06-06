Не только окрошка и холодник: 3 рецепта летних супов

В жаркую погоду хочется освежиться и съесть что-нибудь лёгкое. Первыми на ум приходят традиционные для России окрошка и свекольник.

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«Клопс» нашёл ещё три рецепта супов, которые помогут охладиться.

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1. Таратор

Этот летний кисломолочный суп популярен в Болгарии и Северной Македонии. В особенно жаркие дни его даже подают в качестве освежающего напитка ко второму блюду.

500 г огурцов;

400 мл натурального йогурта;

200 мл сметаны 15%;

6-8 веточек укропа;

2-4 зубчика чеснока (или по вкусу);

2 ст. л. подсолнечного масла;

1 ст. л. лимонного сока;

1-1,5 стакана газированной воды;

50 г грецких орехов;

соль по вкусу. Ингредиенты:

Способ приготовления

1. Сполосните огурцы, уберите с них лишнюю влагу и нарежьте тонкой соломкой. Сложите их в глубокую тарелку, посолите, хорошо перемешайте и оставьте на некоторое время, пока огурцы не дадут сок.

2. Оставьте пару грецких орехов для украшения блюда, остальные разотрите в ступке или блендере вместе с чесноком и солью. Должна получиться однородная масса.

3. Смешайте в кастрюле йогурт и сметану, взбивайте их 2 минуты блендером или 4 минуты венчиком, затем добавьте орехово-чесночную массу и взбивайте ещё минуту. Напоследок добавьте огурцы, мелко нарезанный укроп, лимонный сок и подсолнечное масло. Разбавьте газированной водой до желаемой густоты. Охлаждённый суп можно подавать к столу.

2. Гаспачо

Это традиционный андалузский суп из свежих помидоров. Вплоть до XIX века его готовили бедняки, работавшие в полях. Со временем гаспачо закрепился как классическое блюдо испанской кухни, теперь у него даже есть свой праздник — 21 июля. Суп отлично подойдёт для веганов.

5-6 помидоров;

1 большой огурец;

1 луковица;

1 красный болгарский перец;

100 г сухого хлеба;

20 мл уксуса или сок 1/2 лимона;

1 зубчик чеснока;

соль;

оливковое масло;

зелень для украшения;

лед;

табаско,

клубника,

кетчуп — по желанию. Ингредиенты:

Способ приготовления

1.Хлеб измельчите вручную или с помощью блендера до мелкой крошки. Вместо него можно использовать панировочные сухари.

2. Нарежьте помидоры, огурцы, лук и перец на четвертинки. Немного овощей не забудьте оставить для украшения. Сложите всё вместе с чесноком в блендер, посолите и поперчите. Измельчите до пюреобразного состояния.

3. Добавьте в получившуюся массу уксус. Засыпьте хлебные крошки по желанию — чем их больше, тем сытнее будет суп. Ещё раз всё взбейте блендером. Добавьте лёд и табаско, снова взбейте. В конце налейте немного оливкового масла.

4. Попробуйте почти готовый суп. Если он получился слишком кислым из-за уксуса или сорта помидоров, вы можете добавить немного кетчупа или клубники.

5. Разлейте суп по тарелкам и украсьте мелко нарезанным огурцом, болгарским перцем, зелёным луком. На каждой порции сделайте пару капель оливкового масла.

3. Щавельник

Этот суп многим знаком с детства — его готовят мамы и бабушки как в России, так и в Беларуси. Иногда блюдо называют щавелевой окрошкой или зелёным борщом.

пучок щавеля;

1 картофелина;

2-3 пучка лука и укропа;

1 варёное яйцо;

1/2 свежего или малосольного огурца;

1 ст. л. сметаны. Ингредиенты:

Способ приготовления

1. Поставьте воду в кастрюле кипятиться. За это время нарежьте картофелину небольшими кубиками и закиньте её вариться с солью на 3 минуты.

2. Нашинкуйте щавель. Добавьте его в горячую воду к картошке. Варите ещё 2-3 минуты, затем остудите получившийся бульон.

3. Измельчите зелёный лук и укроп, сложите в глубокую тарелку и посолите, чтобы вышел сок.

4. 3/4 яйца измельчите на кубики и высыпьте в тарелку, а оставшуюся четвертинку оставьте для украшения.

5. Мелко нарубите огурец и добавьте его к яйцу и зелени.