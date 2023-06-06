Не только окрошка и холодник: 3 рецепта летних супов
В жаркую погоду хочется освежиться и съесть что-нибудь лёгкое. Первыми на ум приходят традиционные для России окрошка и свекольник.
«Клопс» нашёл ещё три рецепта супов, которые помогут охладиться.
1. Таратор
Этот летний кисломолочный суп популярен в Болгарии и Северной Македонии. В особенно жаркие дни его даже подают в качестве освежающего напитка ко второму блюду.
- 500 г огурцов;
- 400 мл натурального йогурта;
- 200 мл сметаны 15%;
- 6-8 веточек укропа;
- 2-4 зубчика чеснока (или по вкусу);
- 2 ст. л. подсолнечного масла;
- 1 ст. л. лимонного сока;
- 1-1,5 стакана газированной воды;
- 50 г грецких орехов;
- соль по вкусу.
Способ приготовления
1. Сполосните огурцы, уберите с них лишнюю влагу и нарежьте тонкой соломкой. Сложите их в глубокую тарелку, посолите, хорошо перемешайте и оставьте на некоторое время, пока огурцы не дадут сок.
2. Оставьте пару грецких орехов для украшения блюда, остальные разотрите в ступке или блендере вместе с чесноком и солью. Должна получиться однородная масса.
3. Смешайте в кастрюле йогурт и сметану, взбивайте их 2 минуты блендером или 4 минуты венчиком, затем добавьте орехово-чесночную массу и взбивайте ещё минуту. Напоследок добавьте огурцы, мелко нарезанный укроп, лимонный сок и подсолнечное масло. Разбавьте газированной водой до желаемой густоты. Охлаждённый суп можно подавать к столу.
2. Гаспачо
Это традиционный андалузский суп из свежих помидоров. Вплоть до XIX века его готовили бедняки, работавшие в полях. Со временем гаспачо закрепился как классическое блюдо испанской кухни, теперь у него даже есть свой праздник — 21 июля. Суп отлично подойдёт для веганов.
- 5-6 помидоров;
- 1 большой огурец;
- 1 луковица;
- 1 красный болгарский перец;
- 100 г сухого хлеба;
- 20 мл уксуса или сок 1/2 лимона;
- 1 зубчик чеснока;
- соль;
- оливковое масло;
- зелень для украшения;
- лед;
- табаско,
- клубника,
- кетчуп — по желанию.
Способ приготовления
1.Хлеб измельчите вручную или с помощью блендера до мелкой крошки. Вместо него можно использовать панировочные сухари.
2. Нарежьте помидоры, огурцы, лук и перец на четвертинки. Немного овощей не забудьте оставить для украшения. Сложите всё вместе с чесноком в блендер, посолите и поперчите. Измельчите до пюреобразного состояния.
3. Добавьте в получившуюся массу уксус. Засыпьте хлебные крошки по желанию — чем их больше, тем сытнее будет суп. Ещё раз всё взбейте блендером. Добавьте лёд и табаско, снова взбейте. В конце налейте немного оливкового масла.
4. Попробуйте почти готовый суп. Если он получился слишком кислым из-за уксуса или сорта помидоров, вы можете добавить немного кетчупа или клубники.
5. Разлейте суп по тарелкам и украсьте мелко нарезанным огурцом, болгарским перцем, зелёным луком. На каждой порции сделайте пару капель оливкового масла.
3. Щавельник
Этот суп многим знаком с детства — его готовят мамы и бабушки как в России, так и в Беларуси. Иногда блюдо называют щавелевой окрошкой или зелёным борщом.
- пучок щавеля;
- 1 картофелина;
- 2-3 пучка лука и укропа;
- 1 варёное яйцо;
- 1/2 свежего или малосольного огурца;
- 1 ст. л. сметаны.
Способ приготовления
1. Поставьте воду в кастрюле кипятиться. За это время нарежьте картофелину небольшими кубиками и закиньте её вариться с солью на 3 минуты.
2. Нашинкуйте щавель. Добавьте его в горячую воду к картошке. Варите ещё 2-3 минуты, затем остудите получившийся бульон.
3. Измельчите зелёный лук и укроп, сложите в глубокую тарелку и посолите, чтобы вышел сок.
4. 3/4 яйца измельчите на кубики и высыпьте в тарелку, а оставшуюся четвертинку оставьте для украшения.
5. Мелко нарубите огурец и добавьте его к яйцу и зелени.
6. Добавьте ложку сметаны, хорошо всё перемешайте и заливайте холодным щавелевым отваром. Украсить порцию супа четвертинкой яичка, зеленью, сметаной. Придать необычный вкус супу можно, натерев сверху курт.