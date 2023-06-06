Врач рассказала, кому стоит отказаться от абрикосов

Абрикос относится к полезным фруктам, но лучше не переедать. Оптимально употреблять в день 200-300 граммов.

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Об этом «Газете.Ru» рассказала Марина Константинова, врач-терапевт «ИНВИТРО-Урал». Она объяснила, чем грозит чрезмерное употребление абрикосов.

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По словам эксперта, о хорошем качестве абрикосов говорит его внешний вид. Так, кожица должно иметь ровный цвет, но допустимы красноватые или желтоватые участки. Фрукт должен быть упругим, а не слишком мягким или твердым, помятым или треснувшим.

«И свежие, и сушеные плоды абрикоса содержат много полезных веществ: витамины группы B, С, Е, К, никотиновую кислоту, микроэлементы (магний, кальций, калий, железо, йод, фосфор), органические кислоты (лимонная, янтарная, яблочная кислоты). Также абрикосы содержат глюкозу, сахарозу, фруктозу, дубильные вещества, пектин, флавоноиды и клетчатку», — добавила медик.

Абрикосы также помогают наладить работу кишечника, улучшают процессы кроветворения, укрепляют стенки сосудов, оказывают общеукрепляющее действие и являются антиоксидантом. 100 г абрикоса восполняет на 70% суточную дозу калия в организме.

«От абрикосов стоит отказаться при наличии аллергической реакции, а также при язвенной болезни, гастрите и воспалительных заболеваниях кишечника. Кроме того, нежелательно есть абрикосы при некоторых заболеваниях эндокринной системы (заболевания щитовидной железы, сахарном диабете), заболеваниях почек и сердца», — предупредила врач.

Широко используются в медицине, косметологии и кулинарии также абрикосовые косточки. Но ядрышки могут иметь горьковатый вкус, что зависит от степени зрелости абрикоса или его сорта. Горький вкус придает вещество амигдалин – источник синильной кислоты – органический яд.

«При попадании в организм в большом количестве он может вызвать отравление, поэтому если вам попалась косточка с выраженным горьким вкусом, лучше ее не есть.

Косточки абрикоса можно употреблять в пищу, но в небольшом количестве – 2-3 штуки за раз. В их составе очень много полезных веществ – витаминов, минералов, аминокислот. Благодаря этому они обладают противовоспалительным, иммуномодулирующим, противоопухолевым и антиоксидантным действием», — добавила терапевт.