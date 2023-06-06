Названо улучшающее здоровье популярное советское блюдо

Врач-кардиолог и телеведущий Герман Гандельман заявил, что популярный в советское время салат винегрет защищает от инфарктов и инсультов. Эти и другие полезные свойства блюда специалист назвал в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Выпуск передачи доступен на Rutube.

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Гандельман отметил, что винегрет раньше можно было встретить в любой советской столовой. По словам кардиолога, в главном продукте этого салата — свекле — содержатся нитраты, которые улучшают потенцию, а также предотвращают инфаркты и инсульты.

Помимо этого, он напомнил, что в состав салата входит зеленый горошек. Этот продукт, как уточнил телеврач, способствует скорейшему заживлению ран.

«Есть там [в винегрете] и лук, который содержит аллицин. Аллицин помогает нам бороться с раком», — добавил Гандельман.