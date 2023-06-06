Почему есть много абрикосов вредно для здоровья

Абрикосы - полезные фрукты, но переедать их не стоит. Врач Марина Константинова рассказала, что оптимальное количество абрикосов для употребления в день составляет 200-300 граммов. Она также предупредила о возможных проблемах, связанных с чрезмерным потреблением абрикосов

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По словам эксперта, качество абрикосов можно оценить по их внешнему виду. Кожица должна быть однородного цвета, но допускаются небольшие красные или жёлтые пятна. Фрукт должен быть упругим, не слишком мягким или твёрдым, не помятым или треснувшим.

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Абрикосы, как свежие, так и сушёные, богаты полезными веществами, такими как витамины группы B, C, E, K, никотиновая кислота, микроэлементы (магний, кальций, калий, железо, йод, фосфор), органические кислоты (лимонная, янтарная, яблочная). Они также содержат глюкозу, сахарозу, фруктозу, дубильные вещества, пектин, флавоноиды и клетчатку, по словам медика.

Абрикосы помогают улучшить работу кишечника, способствуют образованию крови, укрепляют сосуды, оказывают общеукрепляющее действие и являются антиоксидантом. Кроме того, 100 г абрикоса покрывают 70% суточной потребности организма в калии.

Тем не менее, стоит избегать абрикосов при аллергии, язвенной болезни, гастрите и воспалительных заболеваниях кишечника. Врач также предупреждает о нежелательности употребления абрикосов при некоторых заболеваниях эндокринной системы, заболеваниях почек и сердца.

Абрикосовые косточки широко используются в медицине, косметологии, и кулинарии. Однако их вкус может быть горьким, что зависит от степени зрелости и сорта абрикоса. Горечь вызывается присутствием амигдалина — источника цианистой кислоты, органического яда.