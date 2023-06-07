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Вы делали неправильно! 5 секретов идеальной яичницы

Яичница — одно из самых популярных блюд во всем мире. Это идеальный белково-жировой завтрак, который нравится даже самым привередливым детям (да и взрослым). Однако, чтобы яичница получилась правильной — с нежным желтком и воздушным белком, нужно соблюдать несколько простых правил.

Вы делали неправильно! 5 секретов идеальной яичницы
© WomanHit

Правильные яйца

На полках магазина этот продукт может храниться неделями, а шеф-повара уверены, что из свежих яиц глазунья получается гораздо вкуснее. Поэтому важно смотреть на срок годности и выпуска: отлично, если им не больше недели. А идеальный вариант — свежие фермерские яйца. Их можно найти в специальных магазинах или рынках.

Продукты комнатной температуры

Собираясь готовить яичницу, достаньте яйца из холодильника заранее или положите их на десять минут в теплую воду. Так белок станет воздушнее, а желток легче отделится и не растечется. Если вы добавляете в яичницу помидоры или другие овощи, они тоже должны быть комнатной температуры.

Правильная посуда

Идеальной сковородой для яичницы считается толстая чугунная посуда. Она равномерно прогревается и блюдо получится отлично даже у ребенка. Если такой сковороды нет, выберите любую довольно толстую посуду с антипригарным покрытием.

Используйте больше масла

На сковороду нужно налить несколько столовых ложек растительного масла и можно положить одну ложку сливочного. Важно разогреть жир, чтобы яйца не питали масло. Тогда белок получится воздушным, а желток не растечется.

Подсаливайте только белок

Во-первых, считается, что крупинки соли на желтке смотрятся неэстетично. Во-вторых, у желтка есть яркий собственный вкус, который совершенно не требует соли. Поэтому подсаливайте только белок, его нежный вкус отлично оттеняет соль и перец.

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