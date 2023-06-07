Вассерман процитировал Пушкина, комментируя инциденты с отравлением напитком "Мистер сидр"

Депутат Государственной думы, журналист Анатолий Вассерман прокомментировал произошедшее в России массовое отравление напитком "Мистер сидр", процитировав строчку из произведения Александра Пушкина. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. "Поскольку сегодня день рождения А.С. Пушкина, процитирую его: "А Балда приговаривал с укоризною: "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизною". В данном случае люди явно смотрели только на цену и больше ни на что", — считает парламентарий. Вассерман назвал напиток, послуживший причиной для смерти 32 людей, "суррогатом". Вассерман считает, что люди его покупают из-за желания сэкономить. Ранее сообщалось, что общее количество пострадавших в результате отравления напитком "Мистер Сидр" в России достигло 90 человек, четыре из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Минздрав России сообщил, что число пострадавших от отравления суррогатным алкогольным напитком "Мистер Сидр" достигло 90 человек, среди которых — несовершеннолетние и беременная женщина. Также стало известно, что число умерших от отравления напитком "Мистер Сидр" в России достигло 32 человека.