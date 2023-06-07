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Чайный гриб: почему странный напиток из советской традиции приобрел международную славу

В эпоху СССР чайный гриб пользовался огромной популярностью, а сегодня он стал широко известен под именем комбуча и привлек внимание мировой общественности. Сообщает издание Sport24.

Почему чайный гриб приобрел международную славу
© Слово и Дело

Одним из факторов, способствующих популяризации чайного гриба, являются его ценные свойства. При регулярном потреблении этого напитка он благоприятно влияет на работу желудка, антиоксидантные свойства помогают защитить клетки от возможного развития рака, а также считается полезным для поддержания нормального веса и убийства вредоносных микробов.

Однако стоит учесть, что есть определенные категории людей, которым следует воздержаться от употребления комбучи.К таким категориям относятся люди, страдающие сахарным диабетом, язвой желудка, подагрой и высокой кислотностью желудочного сока. Также следует отметить, что комбуча не рекомендуется для детей в возрасте до 5 лет.

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