Почему чайный гриб приобрел международную славу

В эпоху СССР чайный гриб пользовался огромной популярностью, а сегодня он стал широко известен под именем комбуча и привлек внимание мировой общественности. Сообщает издание Sport24.

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Одним из факторов, способствующих популяризации чайного гриба, являются его ценные свойства. При регулярном потреблении этого напитка он благоприятно влияет на работу желудка, антиоксидантные свойства помогают защитить клетки от возможного развития рака, а также считается полезным для поддержания нормального веса и убийства вредоносных микробов.