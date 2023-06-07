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Какой йогурт полезнее всего для здоровья

В ходе нового исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Nutrition, учёные обнаружили, что самым полезным для здоровья является вовсе не классический греческий йогурт. Есть другая, более «здоровая», разновидность этого продукта.

Какой йогурт полезнее всего для здоровья
© Ferra.ru

В рамках нового исследования «Пища будущего: мясные и молочные альтернативы» (Food of the Future: Meat and Dairy Alternatives) эксперты выяснили, какой тип йогурта - самый полезный для здоровья. Оказывается, это не классический греческий, а йогурт с миндальным молоком: он обладает большей питательной ценностью, чем остальные йогурты.

В целом в йогуртах на растительной основе меньше сахара, натрия, а также больше клетчатки, чем в молочных вариантах. В то же время в растительных йогуртах меньше кальция и калия. Но если оценивать общую плотность питательных веществ, то в йогурте с миндальным молоком она будет выше, чем в остальных растительных йогуртах. Команда учёных пришла к такому выводу, проанализировав продукты, выпущенные за пять лет, и сравнив 612 растительных и молочных йогуртов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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