Какой йогурт полезнее всего для здоровья

В рамках нового исследования «Пища будущего: мясные и молочные альтернативы» (Food of the Future: Meat and Dairy Alternatives) эксперты выяснили, какой тип йогурта - самый полезный для здоровья. Оказывается, это не классический греческий, а йогурт с миндальным молоком: он обладает большей питательной ценностью, чем остальные йогурты.

В целом в йогуртах на растительной основе меньше сахара, натрия, а также больше клетчатки, чем в молочных вариантах. В то же время в растительных йогуртах меньше кальция и калия. Но если оценивать общую плотность питательных веществ, то в йогурте с миндальным молоком она будет выше, чем в остальных растительных йогуртах. Команда учёных пришла к такому выводу, проанализировав продукты, выпущенные за пять лет, и сравнив 612 растительных и молочных йогуртов.